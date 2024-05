Do odrzucenia weta głowy państwa parlament potrzebował zwykłej większości głosów. Za wetem prezydenta głosowało 66 posłów (przy kworum wynoszącym 50). Następnie posłowie głosowali za pierwotną wersją ustawy, którą poparło 84 posłów (przy kworum 76), a przeciw było czterech parlamentarzystów.

Bruksela reaguje na ustawę przyjętą w Gruzji. Premier odpowiada

Wynik głosowania wywołał reakcję Brukseli. Unia Europejska wyraziła we wtorek "głębokie ubolewanie" nad przyjęciem przez gruziński parlament kontrowersyjnej ustawy o "wpływach zagranicznych", ostrzegając, że zniweczy to wysiłki kraju na rzecz przystąpienia do UE.