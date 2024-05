W niedzielne popołudnie obywatele Armenii niezadowoleni z polityki rządu w Erywaniu ponownie wyszli na ulice by domagać się dymisji premiera Nikoli Paszyniana .

Jednocześnie protestujący wybrali już osobę, która ich zdaniem powinna zostać nowym premierem. To zwierzchnik diecezji Tawusz Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego abp. Bagrat Galstanyan .

Sam Galstanyan nie ukrywa swojej chęci zaangażowania w aktywną politykę. W trakcie przemówienia do tłumu ogłosił, że poprosił swojego zwierzchnika katolikosa Karekina II o zamrożenie jego posługi religijnej. Lider ruchu podkreślił także, że jest to najlepszy moment do rozpoczęcia rozmów na temat politycznej przyszłości kraju.