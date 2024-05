- Nad Gruzją zawisa widmo Rosji - ostrzegła w 33. rocznicę odzyskania niepodległości po upadku ZSRR prezydent państwa Salome Zurabiszwili, odnosząc się do kontrowersyjnej ustawy zwanej "rosyjską". Wspomniany akt prawny Zurabiszwili zawetowała, jednak rządzący mają wystarczającą liczbę głosów, by weto odrzucić. - Nikt nie zmusi gruzińskiego narodu do życia w kajdanach innego kraju - mówiła polityk.