- Mariusz Majewski został uwolniony z więzienia w Kinszasie. W godzinach wczesnoporannych przeleciał do Brukseli. Obecnie znajduje się w naszym konsulacie. Około godziny 9 rozmawiał z ministrem Radosławem Sikorskim. Jak mówił, jest w miarę dobrym stanie zdrowia . Oczywiście wszystkie te zdarzenia, które go spotkały przez ostatnie kilka miesięcy, odcisnęły się na nim, więc będzie potrzebował czasu na rekonwalescencję - stwierdził.

Mariusz Majewski skazany w DR Konga. Stanął przed Trybunałem Wojskowym

Uwolnienie polskiego podróżnika. Współpraca MSZ i prezydenta

- Od początku tę sprawę monitorujemy. Sytuacja w DR Konga jest bardzo trudna, zaledwie kilka dni temu doszło do próby zamachu stanu, aktywnie działa tam Grupa Wagnera. Musimy mieć świadomość z jakim krajem mamy do czynienia. Z tego co wiemy dzisiaj, nasz obywatel został skazany na karę dożywotniego więzienia za szpiegostwo, z czym się absolutnie nie zgadzamy i będziemy robić wszystko, żeby go uwolnić, bo te zarzuty są bezzasadne - tłumaczył.