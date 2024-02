Premier Autonomii Palestyńskiej podał się do dymisji. W tle wojna

Premier Autonomii Palestyńskiej Mohammad Sztajeh podał się do dymisji. Rezygnację złożył na ręce prezydenta Mahmuda Abbasa. W przestrzeni medialnej pojawiły się różne informacje na temat powodu odejścia, ale wszystkie są związane z wojną, jaka toczy się na Bliskim Wschodzie. Sam zainteresowany tłumaczył, że odchodzi z uwagi na to, co dzieje się w Strefie Gazy.