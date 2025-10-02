W czwartek rano w Magdeburgu ogłoszono alarm dotyczący uwalniania się trującego gazu w jednym z budynków. Wcześniej straż pożarna otrzymała wezwanie do pożaru piwnicy.

Jak się potem okazało, jeden z lokatorów - 79-letni mężczyzna składował w pomieszczeniu duże ilości trutki na szczury. W wyniku reakcji chemicznej zaczął ulatniać się szkodliwy gaz, a płomienie dodatkowo rozprzestrzeniły substancję w powietrzu.

Ostatecznie na miejsce skierowano ratowników medycznych w kombinezonach ochronnych i maskach. Umundurowani funkcjonariusze zablokowali ulice wokół budynku, a śledczy zabezpieczyli ślady.

Portal tygodnika "Bild" opisuje, że gdy strażacy zbliżyli się do pożaru, wyczuli nietypowy zapach.

- Wyciekły niebezpieczne substancje, które mogą powodować problemy zdrowotne - ostrzegał rzecznik miejscowej policji Sebastian Alisch.

Jak czytamy, zapach zgniłej ryby i czosnku wskazywał na obecność fosforowodoru. Jest to bezbarwny, łatwopalny i niezwykle toksyczny gaz stosowany do zwalczania szkodników. W czystej postaci, w temperaturze pokojowej fosforowodór jest pozbawiony zapachu. Specyficzny zapach mają środki komercyjne na bazie fosforowodoru. Odór ten pochodzi od zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji.

Płomienie w piwnicy rozprzestrzeniły niebezpieczną substancję w powietrzu - pisze "Bild".

Ucierpieli głównie policjanci i strażacy. Niemiecka policja prowadzi śledztwo

Pomocy medycznej wymagały łącznie 24 osoby, część z nich trafiła do szpitala. Większość ofiar to strażacy, policjanci i niektórzy lokatorzy.

Dokładne przeszukanie piwnicy potwierdziło podejrzenia wobec 79-letniego właściciela. Najwyraźniej zgromadził on w piwnicy duże ilości środków gryzoniobójczych.

- Ten mężczyzna pracował kiedyś jako deratyzator i nadal posiada wiele starych zapasów w swojej piwnicy - mówiła sąsiadka seniora.

Przyczyna wybuchu ognia nie jest jeszcze znana. Policja w Magdeburgu wszczęła śledztwo w tej sprawie. 79-latkowi zarzuca się nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo wielu osób.

Szkodliwa substancja została zabezpieczona i usunięta przez straż pożarną.

