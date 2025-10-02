Pożar hali pod Warszawą. "Całkowicie objęta ogniem"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bramki (woj. mazowieckie) niedaleko Warszawy. - Jedna osoba została poszkodowana, na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej - przekazał Interii mł. ogn. Damian Dolniak z KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Bramki. Pożar hali pod Warszawą
Bramki. Pożar hali pod WarszawąJRG Błoniefacebook.com

Zgłoszenie o pożarze hali wpłynęło tuż po godzinie 10:00 - powiedział Interii mł. kpt. Damian Dolniak.

Jak poinformował strażak, ogniem objęta była hala magazynowa o powierzchni 300 metrów kwadratowych na obiekcie zajmującym się auto-recyklingiem.

- Na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej - mówił Damian Dolniak.

Rzecznik podkreślił, że strażacy "chronią pobliskie obiekty przed rozprzestrzenianiem się pożaru".

Intensywny pożar hali magazynowej, z której unoszą się gęste, czarne kłęby dymu, sylwetki strażaków próbujących opanować ogień, w tle widać jasne słońce oraz otoczenie przemysłowe z porozrzucanymi sprzętami i szlaką.
Bramki. Pożar hali pod Warszawą JRG Błoniefacebook.com

Pożar hali pod Warszawą. Jedna osoba poszkodowana

Po godzinie 11:00 strażak przekazał, że jedna osoba, przebywająca na terenie zakładu, doznała poparzenia ręki.

- Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali tę osobę ratownikom medycznym - powiedział Interii mł. kpt. Damian Dolniak.

Aktualnie trwa dogaszanie terenu.

Seria pożarów hal produkcyjnych

Hala w miejscowości Bramki, to już kolejny obiekt tego typu, który został objęty pożarem w ostatnim czasie.

16 września ogień zajął halę produkcyjną w Czeladzi na Śląsku. Tam pożar wybuchł w budynku firmy produkcyjnej zajmującej się produkcją pomp ciepła. Dach tego obiektu uległ zawaleniu.

"Graffiti": Rzecznik prezydenta o Polakach zatrzymanych przez IzraelPolsat NewsPolsat News

Najnowsze