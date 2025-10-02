W skrócie W zawalonej szkole w Indonezji nie udało się odnaleźć oznak życia, akcja ratunkowa wciąż trwa.

Pod gruzami może wciąż znajdować się co najmniej 59 osób.

Powodem katastrofy była rozbudowa budynku, która odbywała się bez odpowiednich pozwoleń.

Indonezyjskim służbom udało się w środę wydobyć spod gruzów pięciu żywych chłopców, z których jeden był w stanie krytycznym. Wszyscy trafili do szpitala. Ratownicy wyciągnęli również ciała dwóch zmarłych. Według służb, szanse na odnalezienie kolejnych żywych osób są minimalne.

- Ubiegłej nocy oczyściliśmy cały obszar, by zapewnić całkowitą ciszę. Mieliśmy nadzieję, że przy wykorzystaniu zaawansowanego sprzętu uda nam się usłyszeć jakieś oznaki życia. (...) Żadnych oznak jednak nie było - poinformował w czwartek szef indonezyjskiej agencji ds. walki ze skutkami katastrof. Jak dodał, w poszukiwaniach wykorzystano m.in. drony z kamerami termowizyjnymi.

Na miejscu nadal trwa jednak akcja ratownicza, bowiem zaginionych pozostaje ciągle co najmniej 59 osób. Poszukiwania są jednak trudne, ponieważ budynek uległ całkowitemu zawaleniu. Dodatkowo w nocy z wtorku na środę w regionie doszło do trzęsienia ziemi, które wstrzymało działania służb.

Władze poinformowały, że w związku z brakiem oznak życia do akcji zaangażowano ciężki sprzęt, w tym m.in. dźwigi.

Katastrofa w Indonezji. Zawaliła się szkoła pełna uczniów

Do tragedii doszło w poniedziałek w miejscowości Sidoarjo na wyspie Jawa. Dwupiętrowa szkoła islamska zawaliła się gdy w środku przebywały setki uczniów, głównie chłopców, którzy zebrali się na popołudniową modlitwę.

W wyniku katastrofy rannych zostało ok. 100 osób. Służby wydobyły z gruzów 13 osób, jednak dwie z nich zmarły w szpitalu. Dotychczas potwierdzono śmierć w sumie pięciu uczniów, jednak liczba ta z pewnością się zwiększy.

W momencie tragedii w szkole toczyły się prace budowlane, których celem było dobudowanie dwóch kolejnych pięter. Według służb fundamenty budynku nie były jednak przygotowane do utrzymania dodatkowego ciężaru, dlatego w pewnym momencie budynek uległ zawaleniu.

Według lokalnych władz dyrekcja szkoły nie uzyskała pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia prac budowlanych.

To już kolejna katastrofa budowlana w Indonezji w ostatnich tygodniach. We wrześniu, w prowincji Jawa Zachodnia doszło do zawalenia się budynku, w którym odbywało się uroczyste czytanie Koranu. W wyniku tragedii zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

