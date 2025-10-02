Tragiczna noc w hotelu. Nie żyje dziewczyna i jej chłopak

Michał Blus

Oprac.: Michał Blus

Dwie osoby nie żyją w wyniku dramatycznych wydarzeń, do których doszło w Wolsztynie w nocy ze środy na czwartek. - Policjanci w pokoju hotelowym zastali makabryczny widok. Ujawnili zwłoki młodej kobiety oraz ciężko rannego 28-letniego mężczyznę - powiedział Interii oficer prasowy lokalnej policji. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności zdarzenia.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy w hotelu w Wolsztynie/ Zdj. ilustracyjne
Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy w hotelu w Wolsztynie/ Zdj. ilustracyjnePolicjaTwitter

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy w hotelu MOSiR w Wolsztynie, gdzie 28-letni mężczyzna spotkał się ze swoją o trzy lata młodszą partnerką.

- Krótko po północy otrzymaliśmy zgłoszenie od koleżanki 25-letniej kobiety, która nie mogła skontaktować się ze znajomą - powiedział Interii Maciej Borowski z wolsztyńskiej policji.

Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres, aby sprawdzić, co dzieje się z kobietą.

- Policjanci w pokoju hotelowym zastali makabryczny widok - przekazał oficer prasowy. - W pomieszczeniu były zwłoki młodej kobiety oraz ciężko ranny 28-letni mężczyzna - dodał.

Wolsztyn. Nie żyje kobieta i mężczyzna. Spotkali się w hotelu

Mężczyzna miał liczne rany cięte na obu przedramionach. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Wolsztynie.

- Niestety, jego życia nie udało się uratować. 28-latek zmarł około godz. 3:00 nad ranem - przekazał policjant.

Policjant przekazał, że para znała się od 10 miesięcy. Mężczyzna pochodził z Warszawy. Był twórcą internetowym - miał kanał na TikToku. - Jako nastolatek był karany za pobicie - powiedział. Dodał, że kobieta była mieszkanką Wolsztyna.

    Oficer prasowy zaznaczył, że na miejscu tragedii nadal prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.

    - Zespół dochodzeniowy wraz z technikiem kryminalistyki oraz biegłym z zakresu medycyny sądowej ustala przebieg zdarzeń - wyjaśnił.

