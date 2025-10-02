Atak na synagogę w Manchesterze. Są ranni i ofiary śmiertelne
Dwie osoby zginęły, a trzy kolejne zostały poważnie ranne w ataku w synagodze w Manchesterze - informuje lokalna policja. Sprawca wjechał samochodem w tłum, a następnie zaatakował nożem wiernych, którzy znajdowali się przed budynkiem. Do tragicznego zdarzenia doszło w jeden z najważniejszych dni w kalendarzu żydowskim - Jom Kipur.
Jak przekazał serwis BBC News, policja została wezwana do Heaton Park Synagogue o godz. 9:31 (10:31 czasu polskiego) przez świadka, który przekazał, że widział, jak samochód jechał w kierunku przechodniów oraz że jedna osoba została zaatakowana nożem.
"Funkcjonariusze policji z Greater Manchester oddali strzały o godzinie 9:38 (10:38 czasu polskiego). Jeden mężczyzna został postrzelony, prawdopodobnie sprawca" - podano w komunikacie policji, cytowanym przez BBC.
Manchaster. Atak w pobliżu synagogi, są ranni
"Ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia o godzinie 9:41 i udzielają pomocy rannym" - dodano. Jednym z nich jest ochroniarz.
Burmistrz Manchesteru Andy Burnham poradził mieszkańcom, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i unikali tej okolicy. Jednocześnie zapewnił, że nie ma już bezpośredniego zagrożenia.
Wielka Brytania. Policja ujawnia nowe informacje po ataku w synagodze
Kilka minut po godzinie 13 w mediach społecznościowych pojawiły się oficjalne komunikaty policji, w których przekazano najnowsze informacje dotyczące ataku.
Potwierdzono m.in. śmierć dwóch osób, a także przekazano, że trzy kolejne znajdują się obecnie w stanie krytycznym. W komunikacie ujawniono także informacje dotyczące napastnika.
"Trzecia osoba, mężczyzna uważany za sprawcę, została postrzelona przez funkcjonariuszy i prawdopodobnie również nie żyje. Nie można tego obecnie potwierdzić ze względu na kwestie bezpieczeństwa związane z podejrzanymi przedmiotami znalezionymi przy jego ciele. Wezwano saperów, którzy są na miejscu zdarzenia" - napisano.
Jednocześnie przekazano także, że wierni, którzy w momencie ataku byli w synagodze nadal znajdują się w budynku i będą tak do czasu zabezpieczenia najbliższej okolicy.
Atak na synagogę w Manchesterze. Brytyjski rząd zwołuje sztab kryzysowy
Do incydentu doszło w Jom Kipur (pol. Dzień Pojednania) - jedno z najważniejszych świąt żydowskie. W tym dniu wielu Żydów uczęszcza do synagog i pości.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wydał komunikat: "Jestem zbulwersowany atakiem na synagogę w Crumpsall (dzielnica Manchesteru - red). Fakt, że doszło do niego w Jom Kipur - najważniejszym dniu w kalendarzu żydowskim - czyni go jeszcze bardziej przerażającym. Moje myśli są z rodzinami ofiar. Dziękuję służbom ratunkowym i wszystkim ratownikom pierwszego kontaktu".
W związku z incydentem brytyjski premier podjął decyzję o powrocie do kraju z panelu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze. Zwołane zostało również posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA.
Policja oświadczyła także, że rozpoczęła operację "Plato" - protokół reagowania służb ratunkowych na masowe zagrożenia, w tym na ataki terrorystyczne.
