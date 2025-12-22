Petru stworzył "zarząd", podał nazwiska. "Z większością nie rozmawiałem"

Dorota Hilger

Ryszard Petru przygotował propozycję członków zarządu Polski 2050, jeśli wygra wewnętrzne wybory. W składzie gremium znaleźli się wszyscy jego kontrkandydaci w wyborach na przewodniczącego. "Uprzedzam, że z większością kandydatów nie rozmawiałem na ten temat, dlatego proszę traktować ten skład jako moją autorską propozycję" - zaznaczył polityk.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu stojąc za przezroczystą mównicą, w tle żółta ściana z dużym logotypem 2050.
Wybory na przewodniczącego Polski 2050. Ryszard Petru stworzył "zarząd"Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Ryszard Petru zaproponował własny skład zarządu Polski 2050, włączając do niego wszystkich swoich konkurentów na stanowisko przewodniczącego.
  • Petru podkreślił, że nie rozmawiał o tej propozycji z większością kandydatów i traktuje ją jako autorską inicjatywę.
  • W składzie zarządu Michał Kobosko zostałby pierwszym wiceprzewodniczącym, a Joanna Mucha drugą wiceprzewodniczącą.
O kierowanie Polską 2050, poza samym Ryszardem Petru, ubiega się jeszcze sześcioro kandydatów. Są to: Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Michał Kobosko, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Bartosz Romowicz.

Wszyscy oni znaleźli się w proponowanym przez Petru składzie "Zarządu po zwycięstwie w wyborach na szefa Polski 2050".

"Uprzedzam, że z większością kandydatów nie rozmawiałem na ten temat, dlatego proszę traktować ten skład jako moją autorską propozycję" - zaznaczył polityk we wpisie na platformie X.

Wybory na przewodniczącego Polski 2050. Ryszard Petru z propozycją składu zarządu

Zgodnie propozycją Petru pozycję pierwszego wiceprzewodniczącego ugrupowania zająłby Michał Kobosko, funkcję drugiej wiceprzewodniczącej objęłaby z kolei Joanna Mucha. Rafałowi Kasprzykowi przypadłoby miejsce sekretarza generalnego.

    Reszta przeciwników Petru w wyborach miałaby zostać członkami zarządu. "Pozostałych członków Zarządu nie będę zgłaszał na tym etapie - będą oni silnie związani z regionami, które reprezentują" - zaznaczył polityk.

    Polska 2050. Siedmioro kandydatów ubiega się o stanowisko przewodniczącego

    Ryszard Petru podkreślił również, że skarbnik Polski 2050 powinien zostać wybrany przez wszystkich członków zarządu "ze względu na wyjątkową odpowiedzialność tej funkcji w polskim ustawodawstwie".

    "Życzyłbym sobie, aby rzeczniczką partii została Katarzyna Karpa-Świderek" - zakończył swój wpis parlamentarzysta.

    Zmiany w Polsce 2050. Kiedy wybiorą nowego przewodniczącego?

    Wybory na stanowisko przewodniczącego Polski 2050 odbędą się 10 stycznia 2026 roku. Z udziału w wyborach zrezygnował dotychczasowy lider ugrupowania, Szymon Hołownia.

    Hołownia, który w połowie listopada przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu, starał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców, którego jednak nie otrzymał.

    Polska 2050 w ostatnich sondażach nie przekracza pięcioprocentowego progu wyborczego. Stanowi jednak istotny element rządzącej koalicji, a kilkoro polityków ugrupowania pełni funkcje ministerialne.

