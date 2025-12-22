W skrócie Ryszard Petru zaproponował własny skład zarządu Polski 2050, włączając do niego wszystkich swoich konkurentów na stanowisko przewodniczącego.

Petru podkreślił, że nie rozmawiał o tej propozycji z większością kandydatów i traktuje ją jako autorską inicjatywę.

W składzie zarządu Michał Kobosko zostałby pierwszym wiceprzewodniczącym, a Joanna Mucha drugą wiceprzewodniczącą.

Wszyscy oni znaleźli się w proponowanym przez Petru składzie "Zarządu po zwycięstwie w wyborach na szefa Polski 2050".

"Uprzedzam, że z większością kandydatów nie rozmawiałem na ten temat, dlatego proszę traktować ten skład jako moją autorską propozycję" - zaznaczył polityk we wpisie na platformie X.

Wybory na przewodniczącego Polski 2050. Ryszard Petru z propozycją składu zarządu

Zgodnie propozycją Petru pozycję pierwszego wiceprzewodniczącego ugrupowania zająłby Michał Kobosko, funkcję drugiej wiceprzewodniczącej objęłaby z kolei Joanna Mucha. Rafałowi Kasprzykowi przypadłoby miejsce sekretarza generalnego.

Reszta przeciwników Petru w wyborach miałaby zostać członkami zarządu. "Pozostałych członków Zarządu nie będę zgłaszał na tym etapie - będą oni silnie związani z regionami, które reprezentują" - zaznaczył polityk.

Polska 2050. Siedmioro kandydatów ubiega się o stanowisko przewodniczącego

Ryszard Petru podkreślił również, że skarbnik Polski 2050 powinien zostać wybrany przez wszystkich członków zarządu "ze względu na wyjątkową odpowiedzialność tej funkcji w polskim ustawodawstwie".

"Życzyłbym sobie, aby rzeczniczką partii została Katarzyna Karpa-Świderek" - zakończył swój wpis parlamentarzysta.

Zmiany w Polsce 2050. Kiedy wybiorą nowego przewodniczącego?

Wybory na stanowisko przewodniczącego Polski 2050 odbędą się 10 stycznia 2026 roku. Z udziału w wyborach zrezygnował dotychczasowy lider ugrupowania, Szymon Hołownia.

Hołownia, który w połowie listopada przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu, starał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców, którego jednak nie otrzymał.

Polska 2050 w ostatnich sondażach nie przekracza pięcioprocentowego progu wyborczego. Stanowi jednak istotny element rządzącej koalicji, a kilkoro polityków ugrupowania pełni funkcje ministerialne.

