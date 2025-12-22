Poważny wypadek dwóch pociągów w Warszawie. Są poszkodowani
Dwa pociągi zderzyły się na stacji WKD Śródmieście w Warszawie. Z powodu uszkodzenia składów zamknięto jeden z torów. Po wypadku dwie pasażerki zostały zabrane do szpitala.
W skrócie
- Dwa pociągi zderzyły się na stacji WKD Śródmieście w Warszawie, w wyniku czego kilka osób odniosło obrażenia.
- Zablokowano jeden z torów. Uszkodzone składy mają zostać awaryjnie wycofane.
- WKD zapowiedziała poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów.
Informację o zdarzeniu policja otrzymała w poniedziałek po godz. 18.
Sytuacja jest dynamiczna. Dwie pasażerki zostały zabrane do szpitala, poszkodowanych ma być w sumie od trzech do pięciu osób.
Warszawa. Wypadek na kolei, pociąg najechał na drugi skład
Rzecznik Warszawskich Kolei Dojazdowych Krzysztof Kulesza przekazał, że w rejonie stacji Warszawa Śródmieście WKD doszło do najechania jednego pociągu na drugi.
Obecnie trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia. Po zabezpieczeniu pociągi, które wzięły udział w kolizji, zjadą awaryjnie w kierunku Komorowa.
Kulesza dodał, że obecnie na stacji Warszawa Reduta Ordona stoi pociąg, który zostanie wycofany w kierunku Komorowa. Później ruch ma odbywać się wahadłowo drugim torem (w kierunku Warszawy) pomiędzy Komorowem a stacją Warszawa Śródmieście.
- Maszyniści obu składów są trzeźwi - przekazał Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, cytowany przez TVN24.
Utrudnienia w ruchu pociągów. Komunikat WKD
"Do czasu wykonania awaryjnego zjazdu uszkodzonych składów zamknięty zostaje tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą miały skróconą trasę i będą obracane w Komorowie z powrotem w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka" - przekazano w komunikacie WKD.
Biuro prasowe spółki ostrzegło, że przez pewien czas będą występować poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów. "Za utrudnienia serdecznie przepraszamy" - napisano.