Poważny wypadek dwóch pociągów w Warszawie. Są poszkodowani

W skrócie Dwa pociągi zderzyły się na stacji WKD Śródmieście w Warszawie, w wyniku czego kilka osób odniosło obrażenia.

Zablokowano jeden z torów. Uszkodzone składy mają zostać awaryjnie wycofane.

WKD zapowiedziała poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Informację o zdarzeniu policja otrzymała w poniedziałek po godz. 18.

Sytuacja jest dynamiczna. Dwie pasażerki zostały zabrane do szpitala, poszkodowanych ma być w sumie od trzech do pięciu osób.

Warszawa. Wypadek na kolei, pociąg najechał na drugi skład

Rzecznik Warszawskich Kolei Dojazdowych Krzysztof Kulesza przekazał, że w rejonie stacji Warszawa Śródmieście WKD doszło do najechania jednego pociągu na drugi.

Obecnie trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia. Po zabezpieczeniu pociągi, które wzięły udział w kolizji, zjadą awaryjnie w kierunku Komorowa.

Kulesza dodał, że obecnie na stacji Warszawa Reduta Ordona stoi pociąg, który zostanie wycofany w kierunku Komorowa. Później ruch ma odbywać się wahadłowo drugim torem (w kierunku Warszawy) pomiędzy Komorowem a stacją Warszawa Śródmieście.

- Maszyniści obu składów są trzeźwi - przekazał Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, cytowany przez TVN24.

Utrudnienia w ruchu pociągów. Komunikat WKD

"Do czasu wykonania awaryjnego zjazdu uszkodzonych składów zamknięty zostaje tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą miały skróconą trasę i będą obracane w Komorowie z powrotem w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka" - przekazano w komunikacie WKD.

Biuro prasowe spółki ostrzegło, że przez pewien czas będą występować poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów. "Za utrudnienia serdecznie przepraszamy" - napisano.

