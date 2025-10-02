Dramat na polowaniu. Pomylił kolegę z wiewiórką

Nie żyje 17-latek, który podczas polowania na wiewiórki został postrzelony przez kolegę. Kula trafiła nastolatka w tył głowy. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, młodego myśliwego nie udało się uratować. Lokalna społeczność założyła internetową zbiórkę pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego.

USA. Tragedia na polowaniu. Nastolatek postrzelił kolegę w głowę (zdj. ilustracyjne)
Do tragicznego wypadku podczas polowania na wiewiórki doszło w sobotę. Jak podał Departament Zasobów Naturalnych stanu Iowa, 17-letni Carson Ryan został postrzelony w tył głowy przez kolegę z grupy myśliwych, który pomylił go ze zwierzęciem.

Poszkodowany został przetransportowany do szpitala University of Iowa Health Care Medical Center, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Departament Zasobów Naturalnych stanu Iowa podkreśla, że był to nieumyślny strzał i chociaż śledztwo jest w toku, "nie przewiduje się wniesienia żadnych oskarżeń".

    Dramat podczas polowania. Nie żyje 17-latek

    17-letni Carson Ryan był uczniem ostatniej klasy szkoły średniej Washington High School i członkiem tamtejszej drużyny lekkoatletycznej.

    "Uwielbiał wędkowanie. Uwielbiał spędzać czas z przyjaciółmi. Ale co ważniejsze, Carson był człowiekiem o niesamowitej wierze" - wspominał go trener.

    Dzień po tragedii, szkoła zorganizowała czuwanie ku pamięci nastolatka.

      USA. Tragedia wstrząśnięta lokalną społecznością

      Śmierć 17-latka wstrząsnęła lokalną społecznością. Drużyna lekkoatletyczna Washington High School zamieściła w mediach społecznościowych poruszające oświadczenie.

      "Prosimy, abyście pamiętali o mamie Carsona, jego rodzinie, kolegach z klasy i drużyny. Nasze serca są złamane" - napisano.

      W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego. Do środy rano udało się zebrać ponad 50 tys. dolarów.

      "Carson był synem, przyjacielem i jasnym światłem dla każdego, kto miał zaszczyt go poznać" - brzmi opis zbiórki. "Jego życzliwość, poczucie humoru i szczery duch poruszyły niezliczone życia, a jego strata pozostawiła po sobie niewyobrażalną pustkę".

      Źródła: CBS News, New York Post, KCRG

