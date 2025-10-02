Tragedia podczas policyjnej interwencji. Nie żyje 31-latek
Prokuratura bada sprawę śmierci 31-latka, który zmarł w czwartek podczas nocnej interwencji policji w Inowrocławiu. Mł. insp. Monika Chlebicz z KWP w Bydgoszczy przekazała, że funkcjonariusze zostali wezwani do mieszkania mężczyzny w związku ze zgłoszeniami o jego agresywnym zachowaniu. Dodała, że według wstępnych ustaleń "funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami i uprawnieniami", a zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniach z kamer policjantów.
Mł. insp. Monika Chlebicz przekazała w oświadczeniu, że w czwartek, tuż przed godz. 3 w nocy, służby otrzymały zgłoszenia dotyczące zakłócania ciszy nocnej.
"Ze zgłoszeń wynikało, że 31-latek, w mieszkaniu przy ul. Armii Krajowej, będąc prawdopodobnie pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, demoluje mieszkanie i wyrzuca różne przedmioty na klatkę schodową" - poinformowała rzecznik prasowa KWP w Bydgoszczy.
Tragedia podczas interwencji. Nie żyje 31-latek
Policjantka przekazała, że po przybyciu na miejsce funkcjonariusze "z uwagi na silne pobudzenie 31-latka zdecydowali o wezwaniu karetki, a także wsparcia drugiego patrolu. Mężczyzna pozostawał agresywny i nie reagował na polecenia policjantów".
"Po około siedmiu minutach patrol ponowił prośbę o przyjazd karetki z uwagi pilną potrzebę pomocy medycznej i widoczne u mężczyzny problemy z oddychaniem" - dodała mł. insp. Chlebicz.
Następnie policjanci rozpoczęli reanimację, którą przejęli przybyli na miejsce ratownicy. "Niestety, pomimo podjętych czynności ratowniczych, 31-latek zmarł" - czytamy w oświadczeniu.
Śmierć 31-latka podczas interwencji policji. Sprawę bada prokuratura
O zdarzeniu poinformowano prokuraturę, a dodatkowo sprawę bada Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, interweniujący funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami i uprawnieniami. Wobec mężczyzny stosowano jedynie siłę fizyczną i kajdanki, a przebieg interwencji był rejestrowany przez kamery, którymi dysponowali policjanci. W tej chwili nie ma ustaleń wskazujących na błędy w działaniu policjantów" - przekazała mł. insp. Chlebicz.
Szczegółowe okoliczności sprawy oraz bezpośrednią przyczynę śmierci mężczyzny bada prokuratura, której przekazano do dyspozycji m.in. nagrania z kamer policjantów.