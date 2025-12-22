Akcja ratownicza w kopalni Pniówek. Stracono kontakt z górnikami

W skrócie W kopalni Pniówek doszło do groźnego wypadku, w wyniku którego stracono kontakt z dwoma górnikami.

Ośmiu z dziesięciu pracowników zostało bezpiecznie ewakuowanych, trwa akcja ratownicza.

Kopalnia Pniówek, należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, niedawno zakończyła inwestycję w nowy poziom wydobywczy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury poinformował w rozmowie z Interią, że do zdarzenia doszło w poniedziałek o godzinie 17:10.

W jego wyniku stracono kontakt z dwoma pracownikami, którzy znajdowali się 830 metrów pod ziemią, na przodku N-9.

- W tym miejscu pracowało łącznie 10 górników. Ośmiu z nich udało się bezpiecznie ewakuować, natomiast z dwoma nadal nie ma kontaktu - przekazał rzecznik.

Pawłowice. Trwa akcja ratownicza w kopalni

Wojciech Sury dodał, że bezpośrednio po zdarzeniu podjęta została akcja ratownicza. O zaistniałej sytuacji poinformowali także w mediach społecznościowych związkowcy z JSW.

"W JSW SA KWK 'Pniówek' prowadzona jest akcja ratownicza. Niech Święta Barbara ma w swej opiece górników. O szczegółach akcji poszczególne media będą informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie.

Związkowcy zaapelowali także o zachowanie spokoju i nieuleganie panice pod wpływem niepotwierdzonych informacji.

Rozwiń

Akcja ratownicza w kopalni Pniówek. Stracono kontakt z dwoma górnikami

Kopalnia Pniówek to jeden z zakładów wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest położona w Pawłowicach, w województwie śląskim.

Zgodnie z informacjami spółki kopalnia Pniówek była budowana w latach 1963-1974. W skład JSW weszła w 1993 r. Obszar górniczy złoża Pniówek wynosi 28,6 km kw., a zasoby operatywne to 101,9 mln ton.

Obszar górniczy złoża Pawłowice 1 to 15,8 km kw., a zasoby operatywne to 54,0 mln ton. Kopalnia produkuje węgiel koksowy typu 35.1.

W ostatnich dniach JSW zakończyła w Pniówku pogłębienie szybu III do głębokości 1053 metrów i oddała do użytkowania nowy poziom 1000 metrów. Prace nad tymi inwestycjami były prowadzone od 2020 roku.

Müller w ''Graffiti'' o Jacku Kurskim i konflikcie w PiS: Nie będę karmił tego pana atencją Polsat News Polsat News