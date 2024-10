Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili nie uznała wyników wyborów parlamentarnych i zwołała zwolenników kierunku proeuropejskiego na manifestację. Jeszcze zanim obywatele ruszyli do urn alarmowano, że Federacja Rosyjska może namieszać w procesie wyborczym. W poniedziałek do sprawy odniósł się Kreml .

Wybory w Gruzji. Rosja ingerowała? Rzecznik Kremla odpowiada na zarzuty

Rzecznik Kremla stanowczo zaprzeczył , jakoby Rosja miała w jakikolwiek sposób ingerować w proces wyborczy. W niedzielę prezydent Salome Zurabiszwili , przeciwniczka Gruzińskiego Marzenia, określiła wynik jako "rosyjską operację specjalną". Nie doprecyzowała jednak, co przez to rozumie.

Pieskow podkreślił, że Rosja odrzuca takie zarzuty i ocenił, że to podmioty europejskie próbowały ingerować w wybory. - Zdecydowanie odrzucamy takie oskarżenia - jak wiadomo, stały się one standardem dla wielu krajów. Przy najmniejszej rzeczy natychmiast oskarżają Rosję o ingerencję . Nie, to nieprawda. Nie było żadnej ingerencji, a oskarżenia są całkowicie bezpodstawne - mówił rzecznik Kremla.

Gruzja. Echa wyborów parlamentarnych. Saakaszwili wzywa do protestów

Gorzkie słowa popłynęły także od światowych przywódców, których zaniepokoiły wyniki wyborów. Obawiają się m.in. o to, że jeśli Gruzini pozwolą na zduszenie ich woli, to "Rosja osiągnie swój cel i Gruzja skończy tak samo jak Białoruś, a to tylko zachęci Kreml do popełniania kolejnych zbrodni i agresji" - ocenił przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Estonii Marko Mihkelson.