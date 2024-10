- Tych wyborów nie można uznać. To to samo, co uznanie wkroczenia tu Rosji, podporządkowania Gruzji Moskwie. Nie po to przyjechałam do tego kraju. Nie po to żyli nasi przodkowie i nie możemy tego zaakceptować. Nikt nie może odebrać Gruzji europejskiej przyszłości - mówiła prezydent.