Tajfun Shanshan coraz bliżej

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) informuje, że zbliżający się do japońskich wysp tajfun Shanshan osiąga w porywach prędkość 252 km/h i przyniósł już ulewne deszcze , które spowodowały wiele utrudnień w kraju. To najsilniejszy jak dotąd tajfun w tej części świata.

W środę doszło do zejścia lawiny błotnej , która zniszczyła dom w mieście Gamagori w prefekturze Aichi. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a dwie osoby uznaje się za zaginione.

" Specjalne ostrzeżenie przed burzami, falami i falami sztormowymi wydano dla prefektury Kagoshima. [...] Należy podjąć najwyższe środki ostrożności w związku z burzami, wysokimi falami i falami sztormowymi, a na południu Kiusiu przed osunięciami ziemi, zalaniem nisko położonych terenów oraz wezbraniem i powodziami rzek. W zachodniej Japonii i regionie Amami liniowe pasma opadów mogą wystąpić do 29 grudnia, a ryzyko klęsk żywiołowych może gwałtownie wzrosnąć" - głosi komunikat JMA.

Uziemione samoloty, wstrzymane Shinkanseny

Zbliżający się tajfun już teraz doprowadził do poważnych utrudnień w kursowaniu pociągów i samolotów w południowej części kraju.

Japońskie linie lotnicze Japan Airlines odwołały 172 loty krajowe oraz sześć międzynarodowych zaplanowanych na środę i czwartek. Z kolei największe japońskie linie lotnicze All Nippon Airways (ANA) odwołały 219 lotów krajowych i cztery międzynarodowe nie tylko w środę i czwartek, lecz również w piątek.

Widoczny na zdjęciu satelitarnym tajfun Shanshan zbliżający się do wyspy Kiusiu / JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY / AFP

Operator linii kolejowych Kyushu Railway poinformował, że zawiesił kursy słynnego pociągu dużych prędkości Shinkansen na odcinku od Kumamoto do Kagoshima Chuo . Kursy wstrzymano w środę, jednak zastrzeżono, że jeśli warunki się pogorszą, przerwa w funkcjonowaniu pociągów może potrwać dłużej.

Wciąż kursują pociągi między stolicą Japonii, Tokio , a najludniejszym miastem Kiusiu, Fukuoką , jednak tamtejszy operator zastrzegł, że również to połączenie może zostać zawieszone.

Shinkansen to system kolei dużych prędkości, łączący japońskie miasta. Pociągi poruszają się z prędkościami przekraczającymi 300 km/h. To jedne z najszybszych pociągów na świecie.

Pogoda utrudniła również działalność jednego z największych producentów aut świata. Toyota ogłosiła, że wstrzymała prace we wszystkich 14 fabrykach na terenie Japonii. Zawieszenie działalności w tych motoryzacyjnych zakładach pozostanie w mocy co najmniej do czwartku.