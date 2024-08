Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Porwana przez powódź błyskawiczną

Turystkę poszukiwano od czwartku , kiedy to porwały ją wezbrane wody potoku Havasu, będącego dopływem rzeki Kolorado. Kanion Havasu znajduje się w zachodniej części Wielkiego Kanionu . Nickerson wpadła do wody niecały kilometr od miejsca, w którym Havasu łączy się z Kolorado.

Wodna pułapka

Niezwykle silna powódź błyskawiczna, do której doszło w czwartek, była efektem gwałtownych ulew . Według amerykańskiej służby pogodowej (NWS) w tej okolicy w ciągu maksymalnie półtorej godziny spadło od 25 do 50 mm wody .

W wąskiej, ograniczonej przestrzeni Wielkiego Kanionu doprowadziło to do spiętrzenia miejscowych rzek i strumieni. Wielu przebywających wtedy w okolicy turystów znalazło się w bardzo niebezpiecznej sytuacji i nie miało dokąd uciec.

Jak informowała w niedzielę rada plemienia Havasupai wszystkie szlaki turystyczne prowadzące do Supai stały się niemożliwe do pokonania. Jest to bardzo popularna turystycznie okolica, chętnie odwiedzana przez chcących podziwiać słynne wodospady, między innymi wysoki na 30 metrów Havasu.