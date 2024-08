Pożar gwałtownie rozprzestrzenia się na południu Chorwacji. Strażacy przez całą noc walczyli z żywiołem, który dotarł już do zabudowań w okolicy Splitu. W związku z pogarszającą się sytuacją, miejscowi sami przystąpili do akcji i próbowali chronić swoje domostwa. Z kolei turyści rozpoczęli ewakuację. Chorwackie media podały, że wielu z przyjezdnych uciekło z apartamentów. Sytuację pogarsza pogoda, w tym gwałtowne burze, które doprowadziły do powstania nowych źródeł pożaru.