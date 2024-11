Korea Północna wystrzeliła we wtorek rano kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego. Władze USA i Japonii analizują dane, które mają określić dokładną liczbę pocisków, jednak już teraz mówi się, że pokonały one dystans 400 km na wysokości do około 100 km. Pokaz sił Pjongjangu miał miejsce na kilkanaście godzin przed otwarciem lokali wyborczych w Stanach Zjednoczonych.