Od samego rana trwały uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II. O godzinie 6:30 (7:30 czasu polskiego) zakończyło się wystawienie trumny z ciałem królowej na widok publiczny, a wejście do Westminster Hall zostało zamknięte. W ciągu ponad czterech dni setki tysięcy osób przeszły w milczeniu koło trumny, aby oddać hołd zmarłej monarchini. W większości przypadków, aby wejść do Westminster Hall, musieli oni czekać w kolejce kilkanaście godzin. Dlatego około północy z niedzieli na poniedziałek zamknięto możliwość dołączania do kolejki przez nowe osoby.

Reklama

Kondukt pogrzebowy w Opactwie Westminsterskim

W południe kondukt pogrzebowy z trumną z ciałem Elżbiety II dotarł z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego, gdzie miały rozpocząć się uroczystości pogrzebowe. Kiedy kondukt przybył na miejsce, dzwon w Opactwie zaczął bić 96 razy - był to wyraz upamiętnienia lat życia królowej. Na trumnie przykrytej królewskim sztandarem położono imperialną koronę oraz wieniec z kartką od Karola III, która głosiła: "Z miłującą i oddaną pamięcią. Karol R."



W Opactwie Westminsterskim obecni byli m.in. członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, premier Liz Truss i lider opozycji Keir Starmer, wszyscy żyjący byli premierzy, władze Izby Gmin i Izby Lordów, przedstawiciele władz Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, reprezentanci 145 państw, w tym 19 monarchów, 48 prezydentów i 22 premierów.

- (...) Tutaj, gdzie królowa Elżbieta została poślubiona i ukoronowana, gromadzimy się z całego kraju, ze Wspólnoty Narodów i z narodów świata, aby opłakiwać naszą stratę, wspominać długie życie królowej w bezinteresownej służbie i z ufnością powierzyć ją miłosierdziu Boga, naszego Stwórcy i Odkupiciela - mówił podczas nabożeństwa dziekan świątyni, David Hoyle.

Ostatnia podróż królowej Elżbiety II do Windsoru

Po nabożeństwie w Opactwie Westminsterskim w Londynie kondukt pogrzebowy wyruszył w kierunku Wellington Arch, skąd dalej udano się do zamku w Windsorze. Karawan z trumną jechał ulicami zachodniego Londynu - wzdłuż których gromadziły się tłumy żałobników chcących oddać cześć monarchini. Około godziny 17:06 czasu lokalnego dotarto do bramy Wielkiego Parku Windsorskiego.

Po godzinie 18. trumna z ciałem królowej Elżbiety II dotarła do kaplicy Świętego Jerzego. Za karawanem z trumną szli członkowie rodziny królewskiej m.in. król Karol III z królową - małżonką Camillą, księżniczka Anna i jej mąż wiceadmirał Timothy Laurence, książę Andrzej, książę Edward z żoną Zofią, następca tronu, książę William z żoną, księżną Kate, książę Harry z żoną, księżną Meghan.

Nabożeństwo pogrzebowe w Windsorze. Elżbiecie II odebrano atrybuty królewskie

Podczas nabożeństwa głos zabrał dziekan kaplicy św. Jerzego David Connor. - Zebraliśmy się, aby oddać w ręce Boga duszę Jego służebnicy, królowej Elżbiety. Tu, w kaplicy św. Jerzego, w której tak często się modliła, mamy obowiązek wspomnieć kogoś, kogo nieskomplikowana, ale głęboka wiara chrześcijańska przyniosła tak wiele owoców. Owocowała w życiu pełnym wytrwałej służby Narodowi, Wspólnocie Narodów i szerszemu światu, ale także (co szczególnie należy zapamiętać w tym miejscu) w życzliwości, opiece i uspokajającej trosce o jej rodzinę, przyjaciół i sąsiadów - mówił Connor.

Pod koniec uroczystości pogrzebowej, symbole władzy - imperialna korona, berło i jabłko królewskie - zostały zdjęte z trumny z ciałem królowej i przekazane dziekanowi kaplicy św. Jerzego w Windsorze, który położył je na ołtarzu. To symbol tego, że Elżbieta II zostanie złożona do grobu nie jako monarchini, ale jako zwykła chrześcijanka. Insygnia te zostaną przekazane Karolowi III w dniu jego koronacji.

Zwieńczeniem nabożeństwa było opuszczenie trumny z ciałem Elżbiety II do królewskiej krypty. Wieczorem, już tylko w obecności najbliższej rodziny, trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona w grobie w kaplicy pamięci Jerzego VI, gdzie pochowani są jej rodzice oraz młodsza siostra. W tym samym czasie przeniesiona tam zostanie również trumna z ciałem jej zmarłego w zeszłym roku męża, księcia Filipa, która od czasu pogrzebu pozostawała w królewskiej krypcie.