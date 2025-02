Cel lidera niemieckich chadeków Friedricha Merza , który prowadzi w sondażach, jest jasny. Nowy rząd jak najszybciej . Dwa źródła Interii w SPD i CDU potwierdzają, że obie partie w przypadku podjęcia rozmów koalicyjnych będą chciały doprowadzić do zakończenia negocjacji koalicyjnych jeszcze przed świętami wielkanocnymi, czyli do 17 kwietnia. Tym samym nowy niemiecki rząd mógłby ukonstytuować się jeszcze przed 1 maja.

Ale dziś sytuacja wygląda inaczej. Najnowsze sondaże pokazują, że chadekom i socjaldemokratom może zabraknąć głosów , by mieć większość w nowym parlamencie. Wtedy do rozmów trzeba będzie zaprosić trzeciego partnera i tu pojawia się pytanie: kogo?

Niemcy. Liberałowie gotowi do rozmów

Na horyzoncie pojawiła się też inna alternatywa. Rękę podnoszą również liberałowie , którzy sygnalizują, że są gotowi do rozmów o tworzeniu nowego rządu z chadekami i socjaldemokratami. Tyle, że na razie nie wiadomo, czy FDP w ogóle znajdzie się w nowym parlamencie, bo partia podobnie jak skrajnie lewicowe ugrupowanie walczy o to, by przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy .

Wybory w Niemczech. Co potem? Na stole inne opcje

Patrząc na ostatnie sondaże, widać, że liderzy największych partii rysują dziś także inne scenariusze, które dla Niemców nie są korzystne . Jeśli Friedrichowi Merzowi arytmetycznie nie uda się stworzyć wielkiej koalicji z socjaldemokratami i trzeba będzie szukać kogoś trzeciego, rozmowy koalicyjne mogą zakończyć się fiaskiem . Teoretycznie i praktycznie jest to możliwe. Co wtedy?

Tu Merz może stanąć przed bardzo trudną sytuacją. Bo albo będzie musiał stworzyć rząd mniejszościowy, co byłoby dla niego katastrofą, bo niewykluczone, że tu do gry wejdą skrajnie prawicowi posłowie z AfD, którzy za takim rządem mogą zagłosować i to z taktycznego punktu widzenia. Friedrich Merz zapowiedział, że nie da się wybrać na szefa nowego rządu głosami AfD, co oznaczałoby, że w takim przypadku będzie musiał wywiesić białą flagę. A to z dużym prawdopodobieństwem oznaczałoby nowe wybory, co prawdopodobnie byłoby na rękę AfD, bo mogłaby w sondażach zyskać.