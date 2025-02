Wołoydmyr Zełenski oświadczył gotowość zrzeczenia się ze stanowiska, jeśli przyniesie to pokój w Ukrainie lub doprowadzi jego kraj do członkostwa w NATO. - Nie zamierzam pozostawać na tym stanowisku przez 20 lat, jak co poniektórzy - ironizował, nawiązując do sytuacji w Rosji.