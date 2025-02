Jakiś czas temu "Express Ilustrowany" pisał o zjawisku zauważonym przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi . Co najmniej jedna para narzeczonych w tygodniu nie pojawia się na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego.

Konflikt, wypadek w drodze do urzędu. "Nie dociekamy"

Urzędnicy zawsze w takich sytuacjach próbują skontaktować się z niedoszłą młodą parą. - Zdarza się, że nie odbierają, ale dzwonimy do skutku - podkreśla nasza rozmówczyni. Wtedy mówią, że niestety nie przyszli, bo coś się wydarzyło. - Przyczyny ich nieobecności są różne, my nigdy nie wypytujemy, nie dociekamy, ale mówią też sami: jakaś para miała wypadek po drodze, inna zwyczajnie była skonfliktowana. Każdy ma swoje plany, które mogą zostać pokrzyżowane przez różne życiowe zawieruchy - komentuje.

Dlaczego nie zadzwonią wcześniej? - Może cały czas planowali wziąć ten ślub. Konflikt pojawił się w ostatniej chwili, a wypadek to zdarzenie losowe. Każda para ma swoją prywatną przyczynę. Niemniej jednak jest to sytuacja niekomfortowa, bowiem wyczekujemy za parą i niepokoimy się. Urząd Stanu Cywilnego w Wieruszowie nie należy do dużych i wyżej wspomniane sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko - dodaje.