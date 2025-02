Według Federalnego Urzędu Statystycznego do głosowania uprawnionych jest 59,2 mln osób - o około 1,2 mln mniej niż w 2021 roku. 30,6 mln to kobiety, a 28,6 mln to mężczyźni. 2,3 miliona młodych ludzi głosuje po raz pierwszy. Do tego dochodzą niemieccy wyborcy za granicą, ale dokładna ich liczba nie jest znana.