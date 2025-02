Ostatnie pożegnanie Mariana Turskiego. "Jego słowa brzmiały jak dzwon"

Marian Turski spoczął w Warszawie. "Niepowetowana strata"

Trzaskowski zaznaczył, że śmierć Turskiego to "niepowetowana strata" . - Opuścił nas jeden z ostatnich świadków Zagłady. Będziemy pamiętali zawsze jego mądrość, gotowość na dialog, jego podejście do życia - mówił prezydent stolicy.

Jak dodał Trzaskowski, Turski "przez dziesięciolecia wskazywał nam, co jest najważniejsze, uczył, jak być dobrym człowiekiem, mówił o potrzebie wrażliwości, życzliwości, solidarności. - To było to pokolenie, które przypominało nam, co jest najważniejsze - wskazywał prezydent.

Marian Turski stał na straży pamięci. "Sumienie współczesnego świata"

Marian Turski urodził się 26 czerwca 1926 roku jako Mosze Turbowicz w Druskiennikach. Młodość spędził w Łodzi , gdzie w 1940 roku Niemcy przesiedlili jego rodzinę do tamtejszego getta. Podczas okupacji działał w konspiracji, a w sierpniu 1944 roku trafił do Auschwitz-Birkenau.

W styczniu 1945 roku Turski przeżył marsz śmierci zmierzający do Wodzisławia Śląskiego. Stamtąd przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Buchenwald, skąd zbiegł w kwietniu tego samego roku. Mimo to znów dostał się do niewoli w KL Teresienstadt. Tam w ciężkim stanie doczekał kapitulacji Niemiec.