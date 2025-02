Podróż do Monachium zakłócona. Sekretarz stanu USA musiał zawrócić

Samolot należący do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, na pokładzie którego znajdował się sekretarz stanu USA Marco Rubio, musiał zawrócić do Waszyngtonu. Amerykański polityk leciał do Monachium na Konferencję Bezpieczeństwa, gdzie miał spotkać się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Jednak usterka samolotu zmieniła nieco plan podróży. Rubio miał wylecieć ponownie, tym razem inną maszyną.