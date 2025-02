W wywiadzie przypomniał, że to Władimira Putina Trump uważa za odpowiedzialnego za zakończenie wojny. Pytany z kolei, czy Zełenski dostał jakiegoś rodzaju zapewnienia ze strony USA, odparł, że prezydent Ukrainy "spotkał Trumpa we wrześniu, rozmawiał z nim w listopadzie, widział go w Paryżu".

Reklama