W skrócie Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar potwierdził planowane spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

Strona ukraińska zaproponowała termin spotkania, a rozmowy mają dotyczyć wojny w Ukrainie, współpracy militarnej, odbudowy oraz kwestii historycznych.

Wizyta Zełenskiego w Polsce i możliwa wymiana wojskowa między oboma krajami są objęte tajemnicą ze względu na bezpieczeństwo.

Ambasador Ukrainy w Polsce, który w piątek rano był gościem na antenie radia RMF FM został zapytany o przygotowania do spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego.

Wasyl Bodnar potwierdził, że spotkanie odbędzie się w Warszawie. - Pracujemy nad tym, żeby odbyło się ono jak najszybciej. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku - zaznaczył ambasador.

Spotkanie Nawrocki - Zełenski. Wasyl Bodnar: Ukraina zaproponowała swój termin

Jednocześnie Bodnar dodał, że "pracują nad treścią spotkania". - Strona ukraińska zaproponowała swój termin, oczekujemy na odpowiedź Polski - powiedział. Ambasador nie ujawnił jednak, o jakiej konkretnie dacie mowa, ponieważ "jest to związane z bezpieczeństwem".

Tematem rozmów - jak stwierdził Wasyl Bodnar - mają być kwestie związane z trwającą w Ukrainie wojną oraz rozwiązania pokojowe.

- Oczywiście współpraca obronna, przemysłowa i wojskowa. Oprócz tego pytania związane z odbudową i pytania historyczne związane z ekshumacjami i procesem poszukiwań - dodał.

Bodnar pytany także o to, czy Ukrainie zależy na tym, aby Polska była obecna przy stole negocjacyjnym, potwierdził. - Bez Polski nie da się zapewnić trwałego pokoju. Od Polski zależy logistyka, jak będzie wyglądała odbudowa i jak pójdzie współpraca z innymi państwami w kwestii bezpieczeństwa - mówił.

Wizyta Zełenskiego w Polsce. "Kanały dyplomatyczne są wyjątkowo aktywne"

Podczas rozmowy w programie RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce nie chciał także ujawniać szczegółów dotyczących wymiany, która miałaby polegać na przekazaniu przez Warszawę samolotów MiG-29 w zamian za technologie związane z dronami.

- Jesteśmy online i słyszą nas nie tylko przyjaciele, ale i wrogowie. Nie wolno opowiadać o szczegółach, które mogą zakłócić naszą współpracę - podkreślił Wasyl Bodnar.

W środę Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie Polski i przybędzie do Warszawy.

- Kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście, ale kwestia wizyty to nie tylko data - mówił, dodając, że termin nie został jeszcze ustalony.

