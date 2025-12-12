Planują spotkanie Nawrockiego z Zełenskim. "Mamy nadzieję, że w tym roku"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Mamy nadzieję, że do spotkania (prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego - red.) dojdzie jeszcze w tym roku - przekazał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Jak dodał, Kijów zaproponował swój termin wizyty.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole konferencyjnym na tle niebieskiego ekranu, przed nim leżą dokumenty oraz mikrofon, a na stole znajduje się tabliczka z imieniem i nazwiskiem.
Spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Ambasador Ukrainy w Polsce przekazał nowe informacjeAnita WalczewskaEast News

W skrócie

  • Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar potwierdził planowane spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.
  • Strona ukraińska zaproponowała termin spotkania, a rozmowy mają dotyczyć wojny w Ukrainie, współpracy militarnej, odbudowy oraz kwestii historycznych.
  • Wizyta Zełenskiego w Polsce i możliwa wymiana wojskowa między oboma krajami są objęte tajemnicą ze względu na bezpieczeństwo.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ambasador Ukrainy w Polsce, który w piątek rano był gościem na antenie radia RMF FM został zapytany o przygotowania do spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego.

Wasyl Bodnar potwierdził, że spotkanie odbędzie się w Warszawie. - Pracujemy nad tym, żeby odbyło się ono jak najszybciej. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku - zaznaczył ambasador.

Spotkanie Nawrocki - Zełenski. Wasyl Bodnar: Ukraina zaproponowała swój termin

Jednocześnie Bodnar dodał, że "pracują nad treścią spotkania". - Strona ukraińska zaproponowała swój termin, oczekujemy na odpowiedź Polski - powiedział. Ambasador nie ujawnił jednak, o jakiej konkretnie dacie mowa, ponieważ "jest to związane z bezpieczeństwem".

Tematem rozmów - jak stwierdził Wasyl Bodnar - mają być kwestie związane z trwającą w Ukrainie wojną oraz rozwiązania pokojowe.

- Oczywiście współpraca obronna, przemysłowa i wojskowa. Oprócz tego pytania związane z odbudową i pytania historyczne związane z ekshumacjami i procesem poszukiwań - dodał.

Zobacz również:

Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie
Polska

Wizyta Zełenskiego w Polsce. Pałac Prezydencki potwierdza

Marta Stępień
Marta Stępień

    Bodnar pytany także o to, czy Ukrainie zależy na tym, aby Polska była obecna przy stole negocjacyjnym, potwierdził. - Bez Polski nie da się zapewnić trwałego pokoju. Od Polski zależy logistyka, jak będzie wyglądała odbudowa i jak pójdzie współpraca z innymi państwami w kwestii bezpieczeństwa - mówił.

    Wizyta Zełenskiego w Polsce. "Kanały dyplomatyczne są wyjątkowo aktywne"

    Podczas rozmowy w programie RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce nie chciał także ujawniać szczegółów dotyczących wymiany, która miałaby polegać na przekazaniu przez Warszawę samolotów MiG-29 w zamian za technologie związane z dronami.

    - Jesteśmy online i słyszą nas nie tylko przyjaciele, ale i wrogowie. Nie wolno opowiadać o szczegółach, które mogą zakłócić naszą współpracę - podkreślił Wasyl Bodnar.

    W środę Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie Polski i przybędzie do Warszawy.

    - Kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście, ale kwestia wizyty to nie tylko data - mówił, dodając, że termin nie został jeszcze ustalony.

    Zobacz również:

    Negocjacje pokojowe na linii USA-Ukraina. Na stole leży propozycja szybkiej ścieżki członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Na zdj. Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa
    Świat

    Ukraina w UE w trybie przyspieszonym? Media zdradzają kulisy negocjacji

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Graffiti". Cieszyński woli Brauna od Tuska? "Nie powtórzę tego"Polsat News

    Najnowsze