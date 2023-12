- W ciągu kilku lat powinniśmy mieć około 100 tys. rezerwistów regularnie ćwiczących , co oznacza potrojenie obecnej liczby - powiedział Sensburg w wywiadzie opublikowanym w czwartek przez portal tygodnika "Stern".

Niemcy. Więcej rezerwistów w Bundeswehrze? Apel o potrojenie ich liczby

- Wojny zaczynają żołnierze służby czynnej, a kończą rezerwiści. To stare powiedzenie, ale nadal ma zastosowanie - stwierdził szef związku rezerwistów Bundeswehry.

Na wątpliwości, że byłoby to ponad trzykrotnie więcej niż obecnie, odparł, że " nie wszyscy muszą być na ćwiczeniach przez kilka tygodni każdego roku ".

- Nie o to chodzi. Ale potrzeba wystarczającej liczby rezerwistów, tj. tych z przeszkoleniem wojskowym, by byli zdolni do ponownego rozmieszczenia w nagłych wypadkach - oświadczył.