Miażdżący raport o stanie niemieckiej armii. Brakuje nawet toalet

Tomasz Lejman Świat

W niemieckiej armii brakuje sprzętu, amunicji, wyposażenia oraz nawet internetu - wynika z raportu pełnomocnika ds. sił zbrojnych w Bundestagu. Eva Högl jasno stwierdziła, że Bundeswehra nie jest w pełni zdolna do obrony i jest to problem, który ciągnie się od lat. Według poseł SPD potrzeby są ogromne, ale skomplikowane procedury przeszkadzają w szybkich inwestycjach. Rząd przeznaczył w zeszłym roku 100 miliardów euro na poprawę sytuacji w niemieckiej armii, jednak do tej pory nie zostało wydane ani jedno euro z tego specjalnego budżetu - podkreśla Högl.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z wizytą w dowództwie obrony terytorialnej / Carsten Koall / Getty Images