W wywiadzie wskazał na rosnące zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Według niego Rosjanie cały czas się zbroją , a Władimir Putin zabiega o specyficzną pozycję na arenie międzynarodowej. Breuer nie ukrywa, że taki stan rzeczy go martwi i przestrzega przed bagatelizowaniem sytuacji. - To powinno niepokoić nas wszystkich - zwrócił uwagę. Jednocześnie zauważył, że obawy te powinny być impulsem, aby podjąć odpowiednie działania.

Niemcy: Generał Bundeswehry o wojnie obronnej. Ostrzega przed Rosją

Mówiąc o konieczności przygotowania się na coraz to nowsze zagrożenia technologiczne, ocenił też stan niemieckich sił zbrojnych i szczerze przyznał, że nie wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. - Bundeswehra nie jest jeszcze do tego odpowiednio przygotowana - stwierdził Breuer, komentując zdolności armii do obrony, również w ramach sojuszy.