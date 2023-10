- Musimy znów przyzwyczaić się do myśli, że Europie może zagrażać wojna - powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius w niedzielę wieczorem podczas programu ZDF "Berlin direkt".

Zdaniem szefa resortu w Europie "musimy być gotowi do wojny". - Musimy być zdolni do obrony i nastawić na to zarówno Bundeswehrę, jak i społeczeństwo - podkreślił socjaldemokratyczny polityk.