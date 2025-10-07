Pilny apel biskupów do Unii Europejskiej. Wzywają do bezzwłocznych działań

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Biskupi reprezentujący konferencje episkopatów państw UE pilnie apelują o powołanie specjalnego unijnego wysłannika ds. wolności religijnej lub przekonań poza Wspólnotą. Stanowisko pozostaje nieobsadzone od ponad roku. Hierarchowie wskazują, że z uwagi na sytuację, to sprawa niecierpiąca zwłoki.

Europejscy biskupi apelują do Ursuli von der Leyen. "Pilna sprawa"
Europejscy biskupi apelują do Ursuli von der Leyen. "Pilna sprawa"Andreas Arnold / DPAAFP

W skrócie

  • Biskupi apelują do Ursuli von der Leyen o pilne powołanie unijnego wysłannika ds. wolności religijnej poza UE.
  • Hierarchowie podkreślają rosnącą skalę prześladowań chrześcijan i potrzebę skutecznej ochrony wolności wyznania.
  • Zgromadzenie zaznacza konieczność ustanowienia koordynatora ds. przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan oraz aktywnego udziału UE w rozwiązywaniu międzynarodowych konfliktów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Apel biskupów pojawił się tydzień po zgromadzeniu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli.

Hierarchowie wzywają przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do pilnych działań. Chodzi o bezzwłoczne powołanie specjalnego unijnego wysłannika ds. wolności religijnej i przekonań poza Unią Europejską.

Biskupi z wezwaniem do Komisji Europejskiej. Pilny apel

Jak opisuje Vatican News, biskupi podkreślają w treści apelu, że funkcja wysłannika jest kluczowa dla promowania ochrony wolności religijnej na arenie międzynarodowej.

Zobacz również:

Biskup sosnowiecki Artur Ważny
Polska

Zaufanie do Kościoła. Wyniki sondażu załamały biskupa. "Biję się w piersi"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Sprawę duchowni określają jako pilną, wskazując na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji wierzących, w tym przede wszystkim chrześcijan.

    Zdaniem autorów listu unijny wysłannik powinien być osobą z powołania, która dysponuje silnym mandatem, a także odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi, by skutecznie realizować powierzoną mu misję.

    Stanowisko pozostaje nieobsadzone od ponad roku, kiedy to Komisja Europejska rozpoczęła drugą kadencję.

    Kościół a UE. Biskupi chcą nowego stanowiska. "Konieczne"

    Podczas zgromadzenia biskupi mówili także o artykule 17. Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy dialogu Kościoła z unijnymi instytucjami. Komisarz UE ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner wskazywał, że dialog z Kościołami powinien opierać się bardziej na merytoryce, a być mniej formalny.

    Hierarchowie wskazali też, że konieczne jest ustanowienie w UE koordynatora ds. przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan. Brunner ocenił, że zjawisko to jest coraz bardziej zauważalne i należy podejmować kroki, by je skutecznie zwalczać.

    W komunikacie COMECE przyłączyło się też do apeli papieża Leona XIV w sprawie Strefy Gazy, Ukrainy i Sudanu. Zaapelowano do wspólnoty międzynarodowej o jak najszersze zaangażowanie się w działania na rzecz rozwiązania konfliktów.

    Źródło: Vatican News

    Zobacz również:

    Ojciec Wojciech Jędrzejewski
    Polska

    Dominikanin odchodzi z Kościoła. Kim jest znany zakonnik?

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Kabareciarze". Kaleta ostro o komisji sejmowej ds. PegasusaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze