W skrócie Biskupi apelują do Ursuli von der Leyen o pilne powołanie unijnego wysłannika ds. wolności religijnej poza UE.

Hierarchowie podkreślają rosnącą skalę prześladowań chrześcijan i potrzebę skutecznej ochrony wolności wyznania.

Zgromadzenie zaznacza konieczność ustanowienia koordynatora ds. przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan oraz aktywnego udziału UE w rozwiązywaniu międzynarodowych konfliktów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Apel biskupów pojawił się tydzień po zgromadzeniu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli.

Hierarchowie wzywają przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do pilnych działań. Chodzi o bezzwłoczne powołanie specjalnego unijnego wysłannika ds. wolności religijnej i przekonań poza Unią Europejską.

Biskupi z wezwaniem do Komisji Europejskiej. Pilny apel

Jak opisuje Vatican News, biskupi podkreślają w treści apelu, że funkcja wysłannika jest kluczowa dla promowania ochrony wolności religijnej na arenie międzynarodowej.

Sprawę duchowni określają jako pilną, wskazując na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji wierzących, w tym przede wszystkim chrześcijan.

Zdaniem autorów listu unijny wysłannik powinien być osobą z powołania, która dysponuje silnym mandatem, a także odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi, by skutecznie realizować powierzoną mu misję.

Stanowisko pozostaje nieobsadzone od ponad roku, kiedy to Komisja Europejska rozpoczęła drugą kadencję.

Kościół a UE. Biskupi chcą nowego stanowiska. "Konieczne"

Podczas zgromadzenia biskupi mówili także o artykule 17. Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy dialogu Kościoła z unijnymi instytucjami. Komisarz UE ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner wskazywał, że dialog z Kościołami powinien opierać się bardziej na merytoryce, a być mniej formalny.

Hierarchowie wskazali też, że konieczne jest ustanowienie w UE koordynatora ds. przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan. Brunner ocenił, że zjawisko to jest coraz bardziej zauważalne i należy podejmować kroki, by je skutecznie zwalczać.

W komunikacie COMECE przyłączyło się też do apeli papieża Leona XIV w sprawie Strefy Gazy, Ukrainy i Sudanu. Zaapelowano do wspólnoty międzynarodowej o jak najszersze zaangażowanie się w działania na rzecz rozwiązania konfliktów.

Źródło: Vatican News

"Kabareciarze". Kaleta ostro o komisji sejmowej ds. Pegasusa Polsat News Polsat News