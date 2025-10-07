Pilny apel biskupów do Unii Europejskiej. Wzywają do bezzwłocznych działań
Biskupi reprezentujący konferencje episkopatów państw UE pilnie apelują o powołanie specjalnego unijnego wysłannika ds. wolności religijnej lub przekonań poza Wspólnotą. Stanowisko pozostaje nieobsadzone od ponad roku. Hierarchowie wskazują, że z uwagi na sytuację, to sprawa niecierpiąca zwłoki.
W skrócie
- Biskupi apelują do Ursuli von der Leyen o pilne powołanie unijnego wysłannika ds. wolności religijnej poza UE.
- Hierarchowie podkreślają rosnącą skalę prześladowań chrześcijan i potrzebę skutecznej ochrony wolności wyznania.
- Zgromadzenie zaznacza konieczność ustanowienia koordynatora ds. przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan oraz aktywnego udziału UE w rozwiązywaniu międzynarodowych konfliktów.
Apel biskupów pojawił się tydzień po zgromadzeniu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli.
Hierarchowie wzywają przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do pilnych działań. Chodzi o bezzwłoczne powołanie specjalnego unijnego wysłannika ds. wolności religijnej i przekonań poza Unią Europejską.
Biskupi z wezwaniem do Komisji Europejskiej. Pilny apel
Jak opisuje Vatican News, biskupi podkreślają w treści apelu, że funkcja wysłannika jest kluczowa dla promowania ochrony wolności religijnej na arenie międzynarodowej.
Sprawę duchowni określają jako pilną, wskazując na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji wierzących, w tym przede wszystkim chrześcijan.
Zdaniem autorów listu unijny wysłannik powinien być osobą z powołania, która dysponuje silnym mandatem, a także odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi, by skutecznie realizować powierzoną mu misję.
Stanowisko pozostaje nieobsadzone od ponad roku, kiedy to Komisja Europejska rozpoczęła drugą kadencję.
Kościół a UE. Biskupi chcą nowego stanowiska. "Konieczne"
Podczas zgromadzenia biskupi mówili także o artykule 17. Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy dialogu Kościoła z unijnymi instytucjami. Komisarz UE ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner wskazywał, że dialog z Kościołami powinien opierać się bardziej na merytoryce, a być mniej formalny.
Hierarchowie wskazali też, że konieczne jest ustanowienie w UE koordynatora ds. przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan. Brunner ocenił, że zjawisko to jest coraz bardziej zauważalne i należy podejmować kroki, by je skutecznie zwalczać.
W komunikacie COMECE przyłączyło się też do apeli papieża Leona XIV w sprawie Strefy Gazy, Ukrainy i Sudanu. Zaapelowano do wspólnoty międzynarodowej o jak najszersze zaangażowanie się w działania na rzecz rozwiązania konfliktów.
Źródło: Vatican News