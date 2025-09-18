Według badania IBRiS dla PAP łączny odsetek osób, które deklarują zaufanie ("zdecydowanie" lub "raczej") do Kościoła katolickiego, spadł z 58 proc. we wrześniu 2016 roku do 35,1 proc. we wrześniu 2025 roku. To spadek o 22,9 punktu procentowego. Jednocześnie poziom nieufności wzrósł w tym samym okresie prawie dwukrotnie, z 24,2 proc. do 47,1 proc.

"Szukałem dla siebie zrozumienia tych badań. Jedną z odpowiedzi znalazłem na modlitwie" - czytamy we wpisie biskupa Ważnego zamieszczonym na portalu X.

Biskup Artur Ważny załamuje ręce nad wynikami sondażu. "Biję się w piersi"

Biskup sosnowiecki przytoczył słowa zapisane w Starym Testamencie w Księdze Ezechiela:

"Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał (Ez 28, 2-6)".

"Biję się w piersi, chociaż wiem, że to nie wystarczy" - napisał.

Jednoznaczne wyniki sondażu. Polacy tracą zaufanie do Kościoła

Według wspomnianego badania IBRiS Kościół katolicki w ciągu dziewięciu lat stracił zaufanie prawie jednej czwartej społeczeństwa. Obecnie niewiele ponad jedna trzecia Polaków deklaruje zaufanie do Kościoła.

IBRiS zauważył, że "najbardziej alarmująca zmiana" nastąpiła w ciągu ostatniego roku. Między październikiem 2024 a wrześniem 2025 roku łączny wskaźnik zaufania spadł o 4,3 punktu procentowego.

Instytut zwrócił uwagę, że jest to jeden z najgorszych wyników, jeśli chodzi o tempo spadku odnotowane w historii przedstawionych badań.

Jak wskazał IBRiS, w tym samym czasie odsetek "zdecydowanie nieufających" wzrósł o 4,8 punktu procentowego, co sugeruje, że to właśnie ta grupa jest głównym czynnikiem spadku.

- Prezentowane wyniki nie pozostawiają wątpliwości - mamy do czynienia z kryzysem zaufania o niespotykanej dotąd dynamice. Spadek o ponad 4 punkty procentowe w ciągu zaledwie roku to sygnał, że dotychczasowe procesy erozji zaufania przyspieszyły - stwierdził dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

- Instytucja Kościoła coraz bardziej traci swoją pozycję jako naturalnego autorytetu w społeczeństwie, co jest widoczne zwłaszcza w rosnącej grupie osób, które zdecydowanie mu nie ufają. Wyniki te wskazują na konieczność głębokiej refleksji i strategicznej zmiany w komunikacji, aby móc odzyskać, choć część utraconego kapitału społecznego - ocenił.

Według Instytutu badanie pokazuje również narastającą polaryzację postaw wobec Kościoła. Odsetek osób, które "zdecydowanie ufają" Kościołowi, osiągnął rekordowo niski poziom 7,2 proc., podczas gdy grupa "zdecydowanie nieufających" stanowi 26,1 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.

