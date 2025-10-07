W Senacie procedowana jest petycja postulująca wprowadzenie w Polsce podatku kościelnego. Zgodnie z propozycją, która w czerwcu wpłynęła do Kancelarii Senatu, "Urząd Skarbowy pobierałby 8 proc. podatku pobieranego z wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło" i przekazywał bezpośrednio do związków wyznaniowych. Osoby niewierzące lub niepodające przynależności byłyby z tego zwolnione. Formalna deklaracja ateizmu gwarantowałaby brak potrąceń.

Podatek kościelny. Petycja trafiła do Senatu

Dawid Gospodarek, publicysta i dziennikarz związany z katolickimi mediami, przypomina, że zaawansowane prace nad zmianą finansowych relacji państwa i Kościoła trwały już za poprzedniego rządu Donalda Tuska.

- Z jakichś względów nie udało się ich doprowadzić do końca. Z pewnością znalezienie lepszego i bardziej sprawiedliwego dla wszystkich sposobu finansowania niż przestarzały i mający wiele wad Fundusz Kościelny jest dobrym rozwiązaniem - podkreśla.

Według autora książki "Duchowni. Cała prawda o życiu w sutannie" należy także pamiętać o byciu wrażliwym na mniejszościowe Kościoły i wspólnoty religijne, ponieważ wszelkie zmiany mogą je boleśnie dotknąć.

- Ewentualnym zmianom towarzyszyć będzie musiała szeroko zakrojona kampania informacyjna. Dla Kościołów (nawet jeśli w instytucjach budzi to pewien niepokój) będzie to korzystne przede wszystkim wtedy, gdy pomoże w transparentności budżetowej, której brak dla wiernych jest po prostu niezrozumiały - dodaje.

Podatek kościelny. "Niemiecki kościół finansowo stoi na wysokim poziomie"

Jak podkreśla autor petycji, podobne rozwiązanie podatku kościelnego istnieje między innymi w Niemczech. Dawid Gospodarek ocenia, że tam system się sprawdza. - Kościół katolicki finansowo stoi tam na wysokim poziomie, mimo że nie brakuje apostazji. Rocznie z tego tytułu budżet kościelny zasilany jest aktualnie ok. 6-7 mld Euro.

Publicysta podkreśla jednocześnie, że rozwiązanie, które sprawdziłoby się w Polsce nie musi być kalką niemieckiego czy włoskiego systemu. - Jeśli uda się wypracować zadowalający dla każdej ze stron model, nie powinno być większych oporów.

Podatek kościelny. KEP: Prawnie niemożliwy

O petycję zapytaliśmy jedną z najbardziej zainteresowanych stron, czyli Konferencję Episkopatu Polski. Biuro rzecznika podkreśliło, że celem petycji jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia obligatoryjnego podatku kościelnego ("podatku od wiary"), jednak "obligatoryjny podatek kościelny w Polsce, w aktualnych ramach ustrojowych, jest prawnie niemożliwy".

"Organy publiczne (np. urzędy skarbowe) i pracodawcy musieliby zbierać dane dotyczące przynależności wyznaniowej, co w Polsce jest zabronione (art. 53 ust. 7 Konstytucji RP)" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Interii.

"Niezależnie od tego, petycja nie ma jeszcze charakteru inicjatywy ustawodawczej (projektu ustawy), stąd też trudno zająć wobec niej stanowisko jako realnego projektu zmiany prawa" - dodano.

Obecnie na dochody Kościoła katolickiego w Polsce, największej grupy wyznaniowej w kraju, składają się ofiary wiernych czy wynagrodzenia za posługi takie jak chrzest, ślub czy pogrzeb. Kolejnym źródłem dochodu (także innych związków wyznaniowych) jest wspomniany Fundusz kościelny. Powstał on w 1950 roku jako forma rekompensaty za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie.

Petycja dot. podatku kościelnego w Senacie. Co dalej?

Petycja dotycząca podatku kościelnego została 7 lipca skierowana do senackiej Komisji Petycji. Jak wygląda dalsza procedura? Komisja może przekazać petycję do właściwego organu władzy publicznej, odrzucić postulat petycji lub go przyjąć.

W tym drugim przypadku możliwe są dalej trzy ścieżki. Pierwsza to złożenie wniosku do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub uchwałodawczej. Druga to upoważnienie członka komisji do złożenia wniosku legislacyjnego w dyskusji nad danym punktem porządku obrad Senatu. Trzecia - przedstawienie marszałkowi Senatu opinii w sprawie skorzystania z uprawnień konstytucyjnych, ustawowych lub regulaminowych.

