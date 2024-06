Ważna decyzja Białego Domu. Chodzi o strategiczną broń nuklearną

Władimir Putin o rosyjskiej doktrynie nuklearnej. Wspomina o "bezbronnej Europie"

Kilka godzin wcześniej na temat broni nuklearnej i warunków do jej ewentualnego użycia mówił prezydent Rosji. Władimir Putin w trakcie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu przekonywał, że rosyjska doktryna nuklearna w najbliższym czasie może wymagać zmian i dostosowania do panującej rzeczywistości.

W trakcie sesji pytań polityk został zapytany o możliwość użycia tego rodzaju broni w "celu szybkiego zwycięstwa w Ukrainie" , a także ewentualnej gotowości Rosji do globalnego starcia. - Nadal wychodzę z założenia, że do tego (ostrzału bronią nuklearną - red.) nigdy nie dojdzie - odpowiedział.

Traktat New Start. Rosja zawiesiła porozumienie

Traktat New Strategic Arms Reduction Treaty (inaczej traktat New Start - red.) to umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską. Pakt zobowiązał mocarstwa do redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych tj. głowic nuklearnych oraz środków ich przenoszenia. Dokument został podpisany 8 kwietnia 2010 roku.