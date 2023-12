W 11. roku swego pontyfikatu Franciszek podejmuje bardziej zdecydowane kroki, aby stawić czoła krytykom z USA , a także z rzymskich kręgów. W niedzielę papież obchodzić będzie 87. urodziny, na dodatek zmaga się z problemami zdrowotnymi, więc nie ma czasu do stracenia - pisze CNN.

Zapadła decyzja papieża. Amerykański kardynał straci przywileje

Franciszek zdecydował, że kardynał Raymond Burke straci część swoich przywilejów, w tym - podobno - środki na mieszkanie i miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5,9 tys. dolarów. To efekt podjętej w zeszłym miesiącu decyzji o usunięciu ze stanowiska teksańskiego biskupa Josepha Stricklanda , który oskarżył Franciszka o podważanie nauki Kościoła w kwestiach takich jak aborcja i małżeństwa osób tej samej płci.

- Bez wątpienia jego cierpliwość w końcu się wyczerpała - stwierdził Ivereigh. - Kardynał Burke przez długi czas kwestionował autorytet Franciszka i jego nauczanie. Byłoby to problemem w każdej organizacji, ale szczególnie w Kościele katolickim, biorąc pod uwagę szczególną rolę, jaką papiestwo odgrywa w utrzymywaniu jedności - zaznaczył.

Tolerancja papieża Franciszka

W 2018 roku kardynał Burke twierdził, że w pewnych okolicznościach dopuszczalne byłoby nieposłuszeństwo wobec papieża. Wywołało to aprobatę przysłuchujących się słowom osób, które - według medialnych doniesień - klaskały i wiwatowały. Byłoby to nie do pomyślenia za poprzednich pontyfikatów, kiedy konserwatywni katolicy cenili lojalność wobec papiestwa - pisze CNN.