Papież Franciszek ponownie skrytykował rozwój Kościoła katolickiego w Niemczech - pisze dziennik "Die Welt". Gazeta opublikowała we wtorek list, w którym Franciszek podziela "zaniepokojenie licznymi konkretnymi krokami, którymi duża część tego lokalnego Kościoła wydaje się coraz bardziej oddalać od wspólnej drogi Kościoła powszechnego". Datowany na 10 listopada bieżącego roku list jest skierowany do czterech niemieckich katoliczek krytycznych wobec reform. Trzy z nich noszą tytuł profesorski.

Droga synodalna i nowe gremia

Jednym z najważniejszych rezultatów dotychczasowych rozmów jest to, że synodalność, czyli wspólne obrady i podejmowanie decyzji, ma być kontynuowane. W ciągu najbliższych trzech lat Komitet Synodalny ma wyjaśnić, jak może to wyglądać. Następnie ma powstać Rada Synodalna, w której świeccy będą mieli głos na równi w biskupami. Watykan już wcześniej dał jasno do zrozumienia, że krytycznie odnosi się do takiego organu.