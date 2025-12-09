Watykan odsłonił przed Zełenskim swoje plany. Papież zaproszony do Ukrainy

Wołodymyr Zełenski zaprosił papieża Leona XIV do Ukrainy. "Byłby to potężny sygnał wsparcia dla naszego narodu" - podkreślił w późniejszym komunikacie ukraiński lider. Podczas spotkania w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo Zełenski miał poznać plany Watykanu dotyczące wojny Rosji w Ukrainie.

Dwóch mężczyzn stoi obok siebie na kamiennym balkonie; jeden w ciemnym płaszczu, drugi w białej szacie liturgicznej z koloratką, obaj patrzą przed siebie i się uśmiechają.
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z papieżem Leonem XIVRICCARDO DE LUCA / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski spotkał się z papieżem Leonem XIV w Castel Gandolfo, zapraszając go jednocześnie do Ukrainy.
  • Rozmowy dotyczyły m.in. wysiłków dyplomatycznych na rzecz pokoju, pomocy humanitarnej oraz powrotu dzieci ukraińskich uprowadzonych do Rosji.
"Ukraina głęboko docenia całe wsparcie Jego Świątobliwości papieża Leona XIV oraz Stolicy Apostolskiej - ciągłą pomoc humanitarną i gotowość do rozszerzania misji humanitarnych" - oświadczył na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po 30-minutowym spotkaniu z papieżem.

Jak informowało biuro prasowe Watykanu, we wtorek Leon XIV powitał prezydenta Ukrainy w rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, gdzie następnie rozmawiał z nim głównie o trwającej wojnie.

"Poinformowałem papieża o pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz osiągnięcia pokoju. Rozmawialiśmy o dalszych wysiłkach i mediacji Watykanu w sprawie powrotu naszych dzieci porwanych przez Rosję" - przekazał Zełenski.

Zełenski po rozmowach z papieżem. Watykan: Konieczność dialogu

Prezydent dodał, że dziękuje papieżowi za wszystkie wysiłki, by pomóc ukraińskim dzieciom. "Jestem wdzięczny za tę rozmowę i za całą uwagę skupioną na naszym narodzie" - zaznaczył Zełenski, informując przy tym, że zaprosił papieża do Ukrainy.

Z kolei Watykan poinformował w komunikacie, że "Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Ponadto wśród tematów rozmów Watykan wymienił kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. Było to nawiązanie do dzieci nielegalnie wywiezionych do Rosji.

    Leon XIV i przywódca Ukrainy rozmawiali w Castel Gandolfo również 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja po inauguracji pontyfikatu papieża z USA.

    Spotkania Wołodomyra Zełenskiego z Leonem XIV. Media: Burzliwe tło

    Autorzy tekstu w The Kyiv Independent zauważają, że wizyta Zełenskiego w Rzymie ma związek ze staraniami o uzyskanie wsparcia dla Ukrainy ze strony kluczowych partnerów. Tego samego dnia zaplanowano także rozmowy ukraińskiego lidera z premier Włoch Giorgią Meloni. To - jak podał portal - "poruszanie się po burzliwym krajobrazie dyplomatycznym ukształtowanym przez najnowsze amerykańskie dążenia do porozumienia".

    W wywiadzie dla agencji Bloomberg, opublikowanym w poniedziałek, prezydent Zełenski wyjaśnił, że negocjacje z Waszyngtonem w dalszym ciągu opierają się na "wrażliwych kwestiach". Chodzi m.in. o gwarancje bezpieczeństwa i kontrolę nad wschodnimi terenami Ukrainy.

    Z kolei przedstawiciele Kremla odmawiają porozumienia, które nie uwzględnia kluczowych żądań Rosji, określanych przez nią propagandowo jako "przyczyna konfliktu". Władimir Putin oczekuje, że Ukraina zrezygnuje z dążeń przystąpienia do NATO oraz odda część obwodu donieckiego.

    Źródła: The Kyiv Independent, Reuters, Interia

