Watykan odsłonił przed Zełenskim swoje plany. Papież zaproszony do Ukrainy
Wołodymyr Zełenski zaprosił papieża Leona XIV do Ukrainy. "Byłby to potężny sygnał wsparcia dla naszego narodu" - podkreślił w późniejszym komunikacie ukraiński lider. Podczas spotkania w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo Zełenski miał poznać plany Watykanu dotyczące wojny Rosji w Ukrainie.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski spotkał się z papieżem Leonem XIV w Castel Gandolfo, zapraszając go jednocześnie do Ukrainy.
- Rozmowy dotyczyły m.in. wysiłków dyplomatycznych na rzecz pokoju, pomocy humanitarnej oraz powrotu dzieci ukraińskich uprowadzonych do Rosji.
"Ukraina głęboko docenia całe wsparcie Jego Świątobliwości papieża Leona XIV oraz Stolicy Apostolskiej - ciągłą pomoc humanitarną i gotowość do rozszerzania misji humanitarnych" - oświadczył na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po 30-minutowym spotkaniu z papieżem.
Jak informowało biuro prasowe Watykanu, we wtorek Leon XIV powitał prezydenta Ukrainy w rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, gdzie następnie rozmawiał z nim głównie o trwającej wojnie.
"Poinformowałem papieża o pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz osiągnięcia pokoju. Rozmawialiśmy o dalszych wysiłkach i mediacji Watykanu w sprawie powrotu naszych dzieci porwanych przez Rosję" - przekazał Zełenski.
Zełenski po rozmowach z papieżem. Watykan: Konieczność dialogu
Prezydent dodał, że dziękuje papieżowi za wszystkie wysiłki, by pomóc ukraińskim dzieciom. "Jestem wdzięczny za tę rozmowę i za całą uwagę skupioną na naszym narodzie" - zaznaczył Zełenski, informując przy tym, że zaprosił papieża do Ukrainy.
Z kolei Watykan poinformował w komunikacie, że "Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".
Ponadto wśród tematów rozmów Watykan wymienił kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. Było to nawiązanie do dzieci nielegalnie wywiezionych do Rosji.
Leon XIV i przywódca Ukrainy rozmawiali w Castel Gandolfo również 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja po inauguracji pontyfikatu papieża z USA.
Spotkania Wołodomyra Zełenskiego z Leonem XIV. Media: Burzliwe tło
Autorzy tekstu w The Kyiv Independent zauważają, że wizyta Zełenskiego w Rzymie ma związek ze staraniami o uzyskanie wsparcia dla Ukrainy ze strony kluczowych partnerów. Tego samego dnia zaplanowano także rozmowy ukraińskiego lidera z premier Włoch Giorgią Meloni. To - jak podał portal - "poruszanie się po burzliwym krajobrazie dyplomatycznym ukształtowanym przez najnowsze amerykańskie dążenia do porozumienia".
W wywiadzie dla agencji Bloomberg, opublikowanym w poniedziałek, prezydent Zełenski wyjaśnił, że negocjacje z Waszyngtonem w dalszym ciągu opierają się na "wrażliwych kwestiach". Chodzi m.in. o gwarancje bezpieczeństwa i kontrolę nad wschodnimi terenami Ukrainy.
Z kolei przedstawiciele Kremla odmawiają porozumienia, które nie uwzględnia kluczowych żądań Rosji, określanych przez nią propagandowo jako "przyczyna konfliktu". Władimir Putin oczekuje, że Ukraina zrezygnuje z dążeń przystąpienia do NATO oraz odda część obwodu donieckiego.
