W skrócie Wołodymyr Zełenski spotkał się z papieżem Leonem XIV w Castel Gandolfo, zapraszając go jednocześnie do Ukrainy.

Rozmowy dotyczyły m.in. wysiłków dyplomatycznych na rzecz pokoju, pomocy humanitarnej oraz powrotu dzieci ukraińskich uprowadzonych do Rosji.

"Ukraina głęboko docenia całe wsparcie Jego Świątobliwości papieża Leona XIV oraz Stolicy Apostolskiej - ciągłą pomoc humanitarną i gotowość do rozszerzania misji humanitarnych" - oświadczył na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po 30-minutowym spotkaniu z papieżem.

Jak informowało biuro prasowe Watykanu, we wtorek Leon XIV powitał prezydenta Ukrainy w rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, gdzie następnie rozmawiał z nim głównie o trwającej wojnie.

"Poinformowałem papieża o pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz osiągnięcia pokoju. Rozmawialiśmy o dalszych wysiłkach i mediacji Watykanu w sprawie powrotu naszych dzieci porwanych przez Rosję" - przekazał Zełenski.

Zełenski po rozmowach z papieżem. Watykan: Konieczność dialogu

Prezydent dodał, że dziękuje papieżowi za wszystkie wysiłki, by pomóc ukraińskim dzieciom. "Jestem wdzięczny za tę rozmowę i za całą uwagę skupioną na naszym narodzie" - zaznaczył Zełenski, informując przy tym, że zaprosił papieża do Ukrainy.

Z kolei Watykan poinformował w komunikacie, że "Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Ponadto wśród tematów rozmów Watykan wymienił kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. Było to nawiązanie do dzieci nielegalnie wywiezionych do Rosji.

Leon XIV i przywódca Ukrainy rozmawiali w Castel Gandolfo również 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja po inauguracji pontyfikatu papieża z USA.

Spotkania Wołodomyra Zełenskiego z Leonem XIV. Media: Burzliwe tło

Autorzy tekstu w The Kyiv Independent zauważają, że wizyta Zełenskiego w Rzymie ma związek ze staraniami o uzyskanie wsparcia dla Ukrainy ze strony kluczowych partnerów. Tego samego dnia zaplanowano także rozmowy ukraińskiego lidera z premier Włoch Giorgią Meloni. To - jak podał portal - "poruszanie się po burzliwym krajobrazie dyplomatycznym ukształtowanym przez najnowsze amerykańskie dążenia do porozumienia".

W wywiadzie dla agencji Bloomberg, opublikowanym w poniedziałek, prezydent Zełenski wyjaśnił, że negocjacje z Waszyngtonem w dalszym ciągu opierają się na "wrażliwych kwestiach". Chodzi m.in. o gwarancje bezpieczeństwa i kontrolę nad wschodnimi terenami Ukrainy.

Z kolei przedstawiciele Kremla odmawiają porozumienia, które nie uwzględnia kluczowych żądań Rosji, określanych przez nią propagandowo jako "przyczyna konfliktu". Władimir Putin oczekuje, że Ukraina zrezygnuje z dążeń przystąpienia do NATO oraz odda część obwodu donieckiego.

