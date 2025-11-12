Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV odniósł się do celebrowanej we wtorek rocznicy zakończenia I wojny światowej. Zwrócił uwagę, że był to dzień, kiedy Polacy świętowali odzyskanie niepodległości.

Przemawiając, duchowny nazwał ten konflikt zbrojny "bezużyteczną masakrą". Było to nawiązanie do słów papieża Benedykta XV, który w 1917 roku również użył takiego określenia wobec I wojny światowej.

- Wczoraj wspominaliśmy zakończenie "bezużytecznej masakry" I wojny światowej, po której wielu narodom, także waszemu, zaświtała jutrzenka niepodległości - powiedział Leon XIV do Polaków.

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Mówił o "darze pokoju"

Korzystając z okazji, duchowny zaapelował do wiernych z Polski o braterstwo i miłość do ojczyzny. Jak stwierdził, należy także być wdzięcznym wobec Boga za "dar pokoju, nad który - jak pisze święty Augustyn - nic lepszego znaleźć nie można". - Strzeżmy go z sercem zakorzenionym w Ewangelii, w duchu braterstwa i miłości do Ojczyzny - powiedział.

Kwestia braterstwa została poruszona przez Leona XIV również podczas wygłoszonej wcześniej katechezy, poświęconej temu tematowi. Papież podkreślił wówczas, że jest to jedno z wielkich wyzwań współczesności, co - jak zaznaczył - wyraźnie dostrzegał jego poprzednik, papież Franciszek.

Powołał się także na myśl świętego Franciszka z Asyżu, zwracając uwagę, że ten duchowny apelował o szacunek do wszystkich, niezależnie od pochodzenia geograficznego, kulturowego i religijnego. Zwracał się do ludzi słowami "omnes fratres" (wszyscy bracia).

Później wątek ten był kontynuowany przez papieża Franciszka, który w 2020 roku napisał encyklikę "Wszyscy bracia" ("Fratelli tutti"). Duchowny apelował wówczas o pokój, a także prosił wiernych o okazywanie sobie braterstwa.

Przesłanie papieża do Polaków. Mówił o "pięknym, niemożliwym śnie"

Zdaniem Leona XIV braterstwo jest wpisane w ludzką naturę i oznacza gotowość do troski o innych. Opisywał on, że to właśnie ta wartość stanowi antidotum na samotność i narcyzm.

- Wiemy dobrze, że także dzisiaj braterstwo nie wydaje się czymś oczywistym, nie jest natychmiastowe. Wiele konfliktów, tyle wojen na świecie, napięcia społeczne i uczucia nienawiści zdają się to pokazywać - oświadczył papież, zastrzegając, że "braterstwo nie jest pięknym, niemożliwym snem, nie jest pragnieniem nielicznych naiwnych".

