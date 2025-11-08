W skrócie Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków podczas audiencji w Watykanie, zachęcając do czerpania z nauczania Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Podkreślił znaczenie chrześcijańskiej wizji pracy oraz konieczność dbania o godność i stabilność zatrudnienia, szczególnie dla młodych ludzi.

Przywołał także postać błogosławionego Izydora Bakanji, podkreślając wartość przebaczenia oraz niezłomność w wierze.

W audiencji na placu Świętego Piotra udział wzięli m.in uczestnicy Jubileuszu Świata Pracy z różnych krajów, zorganizowanego w ramach obchodów Roku Świętego. Przybyły tysiące osób.

Zwracając się do Polaków papież stwierdził: - Pielgrzymki świata pracy mają w Polsce długą tradycję. Ich inspiracją było nauczanie św. Jana Pawła II i jego Encyklika "Laborem exercens" oraz działalność błogosławionego księdza Popiełuszki.

- Powracajcie do tych źródeł, aby z nadzieją stawiać czoła "nowym rzeczom", upominając się o chrześcijańską wizję ludzkiej pracy - powiedział papież, przywołując tłumaczenie tytułu społecznej encykliki Leona XIII "Rerum Novarum".

Watykan. Papież Leon XIV: Praca powinna być źródłem nadziei i życia

W audiencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele archidiecezji gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej oraz diecezji elbląskiej, gliwickiej, toruńskiej, warszawsko-praskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

W katechezie Leon XIV przekazał uczestnikom Jubileuszu Świata Pracy: - Praca powinna być źródłem nadziei i życia, które pozwala wyrazić kreatywność jednostki i jej zdolność czynienia dobra.

- Dlatego zachęcam do zbiorowego zaangażowania ze strony instytucji i społeczeństwa obywatelskiego, by stworzyć odpowiednie szanse zatrudnienia, oferujące stabilność i godność i zapewnić przede wszystkim młodym ludziom możliwość spełnienia ich marzeń i przyczynienia się do dobra wspólnego.

Leon XIV: Bakanja nie ukrywał wiary, znosił szykany

Leon XIV przywołał również postać błogosławionego Izydora Bakanji, który na przełomie XIX i XX w. żył w Kongu, ówczesnej kolonii belgijskiej.

Papież powiedział, że dzięki trapistom Bakanja przyjął chrzest. Podkreślił, że pracował on u europejskiego pracodawcy wrogo nastawionego do chrześcijaństwa i misjonarzy broniących miejscową ludność przed wyzyskiem.

Jak zaznaczył Leon XIV, nie ukrywał on wiary, znosił szykany i tortury, a przed śmiercią przebaczył swoim oprawcom.

Audiencja odbyła się dokładnie pół roku po wyborze pierwszego w historii papieża z USA.

