Czterogodzinne nagranie z pałacu w Gelendżyku trafiło do sieci za sprawą Fundacji Walki z Korupcją. Organizacja założona przez zmarłego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego ujawniła, że w ubiegłym roku dobiegł wielomiesięczny i gruntowny remont posiadłości należącej do Władimira Putina. Formalnie rosyjski przywódca zaprzeczał, iż należy ona do niego, za właściciela miał podawać się jeden z najbogatszych oligarchów Arkadij Rotenberg.

