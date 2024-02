Pałac Chateau de la Garoupe należał do Borysa Bieriezowskiego. Rosyjski oligarcha był dobrym przyjacielem Władimira Putina, nawet pomagał mu dojść do władzy, jednak później doszło między nimi do konfliktu, a Bieriezowski stał się jednym z wielu wrogów rosyjskiego dyktatora.