Przykleili się do asfaltu w centrum Warszawy. Aktywistów odkleiła policja

Siedzieli na jezdni w poprzek trasy, niektórzy przykleili dłonie do asfaltu - tak 13 aktywistów z organizacji Ostatnie Pokolenie blokowało ruch na skrzyżowaniu w Warszawie. To sprzeciw wobec budowy kolejnych dróg ekspresowych i autostrad. Policja kieruje do sądu wnioski o ukaranie protestujących. Ruch na al. Jana Pawła II został wznowiony.