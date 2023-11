Nieoficjalnie: Rozpoczęła się ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy

Wynika z niego, że w akcji ewakuacyjnej udział bierze do 150 polskich żołnierzy i trzy samoloty.

"W okresie od dnia 10 listopada 2023 r. do dnia 19 listopada 2023 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy , zwany dalej "PKW", o liczebności do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w tym dwoma samolotami C-130 i jednym samolotem C-295" - napisano.

Polscy obywatele, którzy przebywają obecnie na terytorium, gdzie toczą się walki Hamasu z armią Izraela, mają zostać przetransportowani do Egiptu, a następnie trafić do Polski.

- Nasze jednostki przeprowadzały już podobne ewakuacja , jak choćby ostatnio w Afganistanie. W takich sytuacjach zawsze są przygotowane procedury dostosowane do konkretnych warunków operacji - mówił.

- Podstawą jest kontakt z miejscowymi służbami, wojskiem i tymi, którzy na miejscu pilnują bezpieczeństwa, aby nie doszło do friendly fire. Trzeba zadbać o to, by polscy żołnierze nie zostali omyłkowo uznani za agresorów - dodał.