W skrócie MSZ Niemiec podkreśla, że osobiste przedmioty byłych więźniów obozów koncentracyjnych powinny trafiać do muzeów, pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony ich potomków.

Władze oraz instytucje w Niemczech i Polsce stanowczo sprzeciwiają się komercyjnej sprzedaży pamiątek po ofiarach nazistowskich zbrodni.

Na skutek licznych protestów, aukcja tych przedmiotów została odwołana przez dom aukcyjny Felzmann.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Pamiątki oraz osobiste przedmioty byłych więźniów obozów koncentracyjnych to bezcenne źródła historyczne, które mogą i powinny być prezentowane w muzeach wraz z odpowiednim kontekstem - o ile potomkowie byłych więźniów nie zgłaszają sprzeciwu" - brzmi komunikat niemieckiego MSZ.

W dokumencie czytamy również, że "rząd federalny wspiera projekty państwowych muzeów i instytucji, dotyczące pracy z takimi źródłami, m.in. na potrzeby wystaw historycznych".

Niemieckie MSZ nie odniosło się bezpośrednio do pytania o ewentualne zmiany prawne, służące temu, by w przyszłości nie dochodziło do licytacji przedmiotów należących do ofiar niemieckich zbrodni.

W przekazanym komunikacie odesłano natomiast do wcześniejszej wypowiedzi szefa dyplomacji Johanna Wadephula, który - jak zaznaczono - "stanowczo potępił zamiar sprzedaży na aukcji osobistych przedmiotów byłych więźniów obozów koncentracyjnych".

Niemcy. Skandaliczna aukcja. MSZ zabrało głos

Wadephul oświadczył w niedzielę, że "robienie interesów na Zagładzie jest odrażające" i "musi zostać powstrzymane". Dodał, że oczekuje, iż w Niemczech nie będą odbywać się więcej aukcje pamiątek po ofiarach zbrodni nazistowskich.

Szef niemieckiej dyplomacji rozmawiał wcześniej telefonicznie z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jak relacjonował, obaj byli "całkowicie zgodni, że próba robienia interesów na zbrodni Zagłady jest odrażająca i należy takie działania powstrzymać".

Dom Aukcyjny Felzmann w Neuss miał w poniedziałek rozpocząć sprzedaż prywatnej kolekcji, obejmującej dokumenty i przedmioty związane z ofiarami niemieckich, a także sowieckich zbrodni z lat II wojny światowej.

Oburzająca aukcja w Niemczech. Interweniowały polskie władze

Przeciw aukcji zaprotestowały m.in. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski i władze Polski. Po głosach oburzenia licytacja została odwołana.

Swoje stanowisko o "zasadniczym sprzeciwie wobec komercyjnego obrotu dokumentami związanymi z ofiarami wojennymi" przekazał Instytut Fritza Bauera, niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza zajmująca się studiami nad Holokaustem oraz historią narodowego socjalizmu.

W poniedziałkowym komunikacie prasowym Dom Aukcyjny Felzmann przekazał, że podjął błędną decyzję i ubolewa, jeśli zranił osoby dotknięte nazistowskim terrorem lub ich bliskich. Z relacji lokalnej prasy wynika, że pomieszczenia domu w kompleksie biurowym w Neuss pod Duesseldorfem zostały zamknięte.

Działanie służb po dywersji na torach. Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'': Najgorsze dzisiaj to jątrzyć kto za późno zadziałał Polsat News Polsat News