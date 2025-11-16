W poniedziałek w Niemczech miała odbyć się aukcja, podczas której można byłoby nabyć ponad 600 dokumentów i innych przedmiotów związanych z Holokaustem. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski zaapelował o odwołanie wydarzenia, nazywając je "cynicznym i bezwstydnym przedsięwzięciem". Zareagowały też polskie władze.

Aukcja przedmiotów z Holokaustu. Sikorski mówi o "zgorszeniu"

Szef MSZ Radosław Sikorski zapewnił, że rozmawiał o sprawie z niemieckim ministrem spraw zagranicznych.

"Rozmawiałem z ministrem SZ Niemiec w sprawie planowanej w Neuss aukcji przedmiotów z czasu terroru niemieckiego podczas drugiej wojny światowej. Zgodziliśmy się, że należy zapobiec takiemu zgorszeniu" - przekazał polski wicepremier.

"Pamięć o ofiarach Holokaustu nie jest towarem i nie może być przedmiotem komercyjnego obrotu. Polska dyplomacja apeluje o powrót artefaktów do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu" - dodał.

Sikorski przekazał również, że ambasador Jan Tombiński, który "od kilku dni interweniował u władz Westfalii w tej sprawie" poinformował, że wszystkie przedmioty już zniknęły z internetowej strony aukcji.

Według informacji do których dotarł korespondent Polsat News w Niemczech Tomasz Lejman, po międzynarodowych naciskach i działaniach polskiej dyplomacji aukcja zostanie odwołana.

Skandaliczna aukcja w Niemczech. Nawrocki i rząd zareagowali

Wcześniej Kancelaria Prezydenta RP przekazała swoje oczekiwania co do działań rządu.

"Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, żeby zażądał zwrotu, w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po Ofiarach zbrodni niemieckich na ziemiach polskich, a koszt tego przedsięwzięcia doliczył do ogólnego rachunku reparacyjnego!" - napisał w mediach społecznościowych Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Nawrockiego.

Do niemieckiej aukcji odniosło się też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z najwyższą stanowczością potępia działania Domu Aukcyjnego w Neuss. Nie godzimy się na to, by pamięć o ofiarach zbrodni była traktowana jak towar. To nie przedmiot handlu, lecz odpowiedzialność - moralna, historyczna i ludzka. Takie praktyki są głęboko nieakceptowalne" - napisała minister Marta Cienkowska.

Szefowa resortu kultury zaapelowała też o "elementarną przyzwoitość i godność" i anulowanie aukcji.

