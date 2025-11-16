Echa skandalicznej aukcji. Jest reakcja ambasadora Niemiec

W skrócie Aukcja przedmiotów z czasów Holokaustu w Niemczech wywołała oburzenie w Polsce.

Ambasador Niemiec oficjalnie potępił próbę sprzedaży pamiątek i uznał, że tego typu aukcja nie powinna się odbyć.

Polski rząd, minister kultury oraz minister spraw zagranicznych podjęli działania celem odwołania akcji, wyjaśnienia pochodzenia obiektów i ich ewentualnego zwrotu do Polski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wpis ambasadora Niemiec pojawił się w formie odpowiedzi na wcześniejszy wpis rzecznika polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Macieja Wewióra. Ten poinformował, że aukcja zniknęła z sieci.

"Z zadowoleniem przyjmuję odwołanie tej aukcji. Nigdy nie powinna była się ona odbyć" - napisał w serwisie X niemiecki dyplomata.

Następnie dodał "nie wolno handlować dokumentami i przedmiotami osobistymi ofiar nazizmu".

Z ustaleń dziennikarza Polsat News i Interii w Niemczech Tomasza Lejmana wynika, że w wyników dyplomatycznych wysiłków strony polskiej aukcja ma zostać odwołana. Oficjalnego komunikatu na ten moment jeszcze nie ma.

Aukcja przedmiotów z Holokaustu wstrzymana. Zareagował Nawrocki i rząd

O wstrzymaniu licytacji poinformowała także minister kultury Marta Cienkowska. Wskazała, że rząd rozpoczął działania mające na celu ustalenie pochodzenia wystawionych na niej obiektów.

"To kluczowe, by ustalić, skąd pochodzą, w jaki sposób trafiły do obrotu i czy nie zostały wyniesione z miejsc, w których powinny pozostać jako świadectwo historii" - napisała.

Ministerstwo Kultury jest już w kontakcie z odpowiednimi instytucjami.

"Oczekujemy pełnej dokumentacji, żądamy dostępu do wszystkich materiałów dotyczących pochodzenia tych przedmiotów i będziemy dążyć do ich jak najszybszego zabezpieczenia i zwrotu do Polski, jeśli okaże się, że taki zwrot jest uzasadniony" - poinformowała Cienkowska.

Minister kultury podkreśliła, że dopilnuje, aby sprawa została wyjaśniona do końca. "Naszym obowiązkiem jest prawda" - napisała.

Niemcy. Skandaliczna aukcja. Sikorski mówi o "zgorszeniu"

W sprawie aukcji interweniował także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Zgodziliśmy się, że należy zapobiec takiemu zgorszeniu" - napisał w mediach społecznościowych.

"Pamięć o ofiarach Holokaustu nie jest towarem i nie może być przedmiotem komercyjnego obrotu. Polska dyplomacja apeluje o powrót artefaktów do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu" - dodał.

Dom Aukcyjny Felzmann w Neuss miał w poniedziałek rozpocząć sprzedaż prywatnej kolekcji, obejmującej dokumenty i przedmioty związane z ofiarami niemieckich zbrodni.

Przeciw aukcji zaprotestował m.in. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, a rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, iż prezydent apeluje do polskiego rządu, by ten zażądał zwrotu pamiątek, a w ostateczności je wykupił. Działania domu aukcyjnego potępiła też minister kultury Marta Cienkowska.

Oburzająca aukcja w Niemczech. Na sprzedaż przedmioty z czasów Holokaustu

Wśród zbiorów, które miały trafić na licytację w ramach poniedziałkowej aukcji nazwanej "System terroru, tom II 1933-1945", znajdują się między innymi listy pisane przez więźniów obozów koncentracyjnych oraz dokumenty przygotowywane przez gestapowców.

Na aukcji miały pojawić się także antysemicki plakat propagandowy z czasów hitlerowskich oraz gwiazda Dawida z obozu koncentracyjnego Buchenwald, nosząca ślady zużycia.

Niemieckie media wyliczają, że na liście wystawionych na sprzedaż przedmiotów znajdują się 623 pozycje. Wśród nich pojawił się także list więźnia z Auschwitz do adresata w Krakowie, którego cena wywoławcza wynosiła 500 euro.

Za 400 euro można było nabyć diagnozę lekarską z obozu koncentracyjnego Dachau dotyczącą przymusowej sterylizacji, a za 350 euro - kartę z kartoteki Gestapo z informacją o egzekucji żydowskiego więźnia w getcie Mackheim w lipcu 1942 roku.

"Wydarzenia": Historia jak z filmu. Pies bohater uratował seniora Polsat News